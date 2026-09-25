Planazo gratis en Mendoza: una mañana de ritmos, música y sorteos al aire libre para recibir la Primavera

Habrá una Master Class de Ritmos al aire libre para disfrutar del fin de semana del comienzo de la primavera. El plus es la consigna especial por la estación: ir con accesorios y ropa primaveral.

La llegada de la Primavera tendrá su propio festejo a puro movimiento en Mendoza, con un planazo gratuito para quienes quieran bailar, hacer actividad física y pasar una mañana diferente con amigos o en familia.

La actividad tendrá como protagonista una Master Class de Ritmos, con música y diferentes coreografías guiadas por profesores e instructores. La propuesta forma parte de Ciudad en Movimiento, el programa que impulsa actividades físicas gratuitas y espacios de recreación para la comunidad.

Además de bailar, quienes se sumen podrán participar de una consigna primaveral. La invitación es a llevar remeras floreadas, vinchas o sombreros divertidos para darle un toque especial a la jornada.

Habrá también un reconocimiento para la propuesta más original o creativa y se realizarán sorteos entre los asistentes, por lo que la actividad tendrá distintos atractivos más allá de la clase.

La Master Class estará a cargo de profesores y profesoras de Ciudad en Movimiento junto a los instructores de Pedro AP y Flor.

Cuándo y dónde es

La jornada será el sábado 26 de septiembre, de 11 a 13 horas, en el Parque Central de la Ciudad de Mendoza.

La actividad es gratuita y abierta a toda la comunidad.