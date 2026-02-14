Zonda y alerta amarilla por tormentas en el día de los enamorados: las zonas afectadas

El pronóstico advierte presencia de viento Zonda en el Sur provincial y tormentas que podrían ser localmente fuertes en algunas zonas de Mendoza. Se esperan lluvias intensas, ráfagas y posible granizo.

Este sábado 14 de febrero, día del amor, estará marcado por condiciones meteorológicas inestables en Mendoza. Según el pronóstico brindado por Defensa Civil, se prevé la presencia de viento Zonda ciertos sectores.

Además, el Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigente una alerta amarilla por tormentas para varias zonas de la provincia.

Las zonas afectadas por tormentas

Las zonas más comprometidas por la inestabilidad incluyen el Este provincial, el Sudeste, sectores del Valle de Uco y el Sur de Mendoza, donde las tormentas podrían presentarse de manera aislada pero con intensidad local.

Los fenómenos previstos podrían estar acompañados por abundante caída de agua en cortos períodos, fuerte actividad eléctrica, ráfagas de hasta 80 km/h y posible granizo.

Viento Zonda

En cuanto al viento Zonda, el fenómeno se concentraría principalmente en Malargüe y el sur del departamento, con posible influencia en el Valle de Uspallata, especialmente durante la tarde del sábado.

Pronóstico del tiempo extendido

Durante el sábado, el tiempo se mantendrá caluroso, con cielo seminublado por la mañana y aumento de la inestabilidad hacia la tarde y la noche.

La temperatura máxima alcanzará los 31°C y una mínima alrededor de 19ºC.

Domingo

La jornada comenzará con probabilidad de lluvias débiles en el Este y el Gran Mendoza. Luego se espera una mejora temporaria, aunque hacia la tarde y la noche podrían volver las tormentas, especialmente en el oeste del Gran Mendoza y el Valle de Uco.

La máxima rondará los 30°C y la mínima, los 19ºC.

Lunes

Seguirá el calor con viento del norte y probabilidad de nuevas tormentas, principalmente en el Sur provincial y sectores del centro de Mendoza.

Máxima: 33ºC | Mínima: 19ºC