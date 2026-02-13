La historia de Margarita y Carlos, 58 años juntos en el Día de los Enamorados: “cuando hay amor todo se puede”

En el marco del Día de los Enamorados en Mendoza, la historia de Margarita y Carlos conmueve y deja un mensaje claro: llevan 58 años juntos y sostienen que la clave de un amor duradero está en la confianza, el diálogo y la decisión diaria de elegir al otro.

En la previa del Día de los Enamorados, una pareja mendocina volvió a demostrar que el amor a largo plazo no es una utopía. Margarita y Carlos llevan 58 años de historia compartida, 51 de casados y siete de novios, y aseguran que la clave está en la confianza, la paciencia y el respeto mutuo. “Cuando hay amor todo se puede”, expresaron a modo de consejo para las parejas más jóvenes, con la naturalidad de quienes construyeron una vida juntos.

Un amor que nació en un baile y nunca se apagó

La historia comenzó en un baile escolar, en lo que entonces era la escuela Allayme, hoy conocida como Guaymaré. Fue un “cabezazo”, como se estilaba en la época, el que marcó el inicio de una relación que atravesó décadas.

Desde aquel primer encuentro hasta hoy, Margarita y Carlos no solo compartieron hogar, sino también trabajo. Ambos atienden su propio negocio y pasan prácticamente las 24 horas juntos. Lejos de desgastarlos, esa convivencia permanente reforzó el vínculo.

“Discusiones hay, como en toda pareja. Pero hay que hablar, pedir disculpas y seguir adelante”, resumieron en pocas palabras frente a las cámaras.

Consultados sobre la fórmula para sostener una relación durante casi seis décadas, no dudan en dejar algunas claves que para ellos son fundamentales: confianza mutua, diálogo constante, paciencia, capacidad de pedir perdón y tener un proyecto compartido.

“Es un carro que tenemos que tirar los dos para adelante”, grafica Margarita. Carlos agrega: “A veces hay que salir a caminar, despejarse un rato y volver. Lo importante es no rendirse”.

. Con hijos, nietos y más de medio siglo de experiencias compartidas, Margarita y Carlos aseguran que el secreto no es la ausencia de conflictos, sino la decisión diaria de elegir al otro. “Hay que tener paciencia, hablar y saber pedir disculpas”, aconsejan.

Su historia se vuelve aún más potente en tiempos donde muchas relaciones atraviesan crisis aceleradas por el ritmo cotidiano y las exigencias laborales, su testimonio se convierte en una inspiración en este Día de los Enamorados. Porque, como ellos mismos lo resumen con sencillez: cuando hay amor, todo se puede.

El amor también cuida el corazón: qué dice la ciencia

En el marco del Día de San Valentín, especialistas en salud cardiovascular recuerdan que el amor no solo emociona: también tiene impacto biológico.

Según informó el cardiólogo Matías Arrupe, los vínculos afectivos saludables activan mecanismos que benefician al corazón. Los abrazos, los besos y las palabras de cariño favorecen la liberación de oxitocina y endorfinas, hormonas asociadas al bienestar y la reducción del estrés.

Además, mantener una vida afectiva y sexual activa se asocia a beneficios similares a los de la actividad física moderada, ayudando a regular la presión arterial y la frecuencia cardíaca. Los especialistas advierten que el cuidado del corazón no depende únicamente de la alimentación o el ejercicio: también influye la calidad de las relaciones personales y el amor propio.