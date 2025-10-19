Zonda, calor y cielo algo nublado: el pronóstico del tiempo para Mendoza este día de la madre

El Día de la Madre llega con viento norte y temperaturas cálidas en toda la provincia. Se espera una jornada algo nublada, con posibles tormentas en el sur y presencia de Zonda en algunas zonas.

Este domingo 19 de octubre, Día de la Madre, llega con viento norte y temperaturas en ascenso en toda la provincia de Mendoza.

Desde temprano, Defensa Civil informó que continúa la circulación de aire cálido proveniente del norte, lo que genera una jornada algo nublada, con ambiente seco y caluroso en gran parte del territorio provincial.

Según el pronóstico de la Dirección de Contingencias Climáticas, se espera una máxima de 30°C y una mínima de 14°C, con vientos moderados del noreste.

En el sur provincial podrían registrarse tormentas aisladas durante la tarde, mientras que en la zona cordillerana el cielo se mantendrá algo nublado.

Alerta por viento Zonda

Se prevé viento Zonda en zonas bajas de Malargüe, aunque de menor intensidad en sectores de la precordillera y Uspallata, lo que podría afectar la visibilidad y provocar un leve aumento de la temperatura en el llano.

Pronóstico extendido para Mendoza

Domingo 19 de octubre

Algo nublado con ascenso de la temperatura. Vientos moderados del noreste. Posibles tormentas en el sur provincial y cielo algo nublado en cordillera.

Máxima: 30°C | Mínima: 14°C

Lunes 20 de octubre

Nubosidad variable con poco cambio de temperatura y vientos leves del noreste. Algo nublado en cordillera.

Máxima: 31°C | Mínima: 15°C

Martes 21 de octubre:

Nubosidad variable con tormentas aisladas y vientos moderados del sector sur. Poco nublado en cordillera.

Máxima: 30°C | Mínima: 15°C

Miércoles 22 de octubre:

Parcialmente nublado a poco nuboso, con descenso de la temperatura y cielo despejado en la zona cordillerana.

Máxima: 29°C | Mínima: 14°C