Le prometieron una computadora del PAMI y lo estafaron: jubilado de Mendoza perdió más de $2 millones

Un hombre de 75 años fue víctima de una estafa digital con el falso argumento de recibir una computadora del PAMI. Los delincuentes le vaciaron la cuenta bancaria.

Un jubilado de 75 años, residente en Malargüe, fue víctima de una estafa virtual que le provocó la pérdida de más de dos millones de pesos.

Los delincuentes lo engañaron con el falso anuncio de que recibiría una computadora a través de un beneficio del PAMI.

El hecho ocurrió el pasado 14 de octubre, cuando la víctima recibió un mensaje de WhatsApp con el logo oficial del organismo, en el que se le informaba que había sido seleccionado para recibir un equipo informático.

Minutos después, los estafadores lo contactaron telefónicamente y, bajo la excusa de completar el trámite, lo guiaron para que siguiera una serie de pasos que finalmente le hicieron perder el acceso a su aplicación bancaria BNA+.

Días más tarde, el adulto mayor se acercó a una sucursal del Banco Nación para verificar su cuenta y descubrió que los delincuentes habían gestionado dos préstamos a su nombre y realizado cuatro transferencias bancarias. El monto total del fraude ascendió a $2.238.000.

El caso quedó bajo investigación de la Oficina Fiscal de la jurisdicción correspondiente, que trabaja para rastrear el destino del dinero y dar con los responsables.