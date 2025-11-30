Zonda y Alerta amarilla por tormentas con granizo: el pronóstico para este domingo en Mendoza ¿qué pasa en tu zona?

Según el pronóstico del tiempo brindado por Contingencias Climáticas, Mendoza tendrá un domingo marcado por tormentas aisladas, posibilidad de caída de granizo y viento Zonda en distintos sectores.

Este domingo en Mendoza estará marcado por la inestabilidad ya que se renovó la alerta amarilla por tormentas y caída de granizo.

Las zonas afectadas por la alerta amarilla

La alerta amarilla por tormentas abarca la zona de: Malargüe, General Alvear, zona baja de San Rafael y el Valle de Uco. No se descarta la posibilidad de granizo.

El área será afectada por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes.Las mismas podrán estar acompañadas por granizo, frecuente actividad eléctrica, ráfagas de hasta 80 km/h y abundante caída de agua en períodos cortos. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 mm, que pueden ser superados en forma puntual.

Alerta por Zonda

Según Contingencias Climáticas, el viento Zonda, podría soplar entre las 11 y las 21 horas en la cordillera Sur, Malargüe y sectores del Valle de Uspallata.

Durante la mañana pueden registrarse lloviznas aisladas en La Paz y el Este de General Alvear. Hacia el mediodía el cielo mejora, pero a partir de horas de la tarde vuelve la probabilidad de tormentas en la zona Sur, especialmente en Punta del Agua, y cerca de las 19 las lluvias podrían extenderse al Valle de Uco, donde no se descarta la caída de granizo.

En Alta Montaña el tiempo se mantendrá estable y despejado.

Máxima para hoy: 26°C. | Mínima: 16°C.

¿Cómo estará el lunes?

El lunes será un día más tranquilo.

El cielo estará seminublado sobre el Valle de Uco y el Gran Mendoza. Por la tarde aumentará la nubosidad en el Sur y hacia la noche también en el Norte y Este.

En Alta Montaña, el día arranca despejado, aunque desde la tarde llegará nubosidad desde el sur de la cordillera.

Máxima: 27°C. | Mínima: 16°C.

¿Qué pasa el martes?

El martes llega con viento leve que circulará del norte hacia el sur desde el mediodía hasta la noche, afectando al Este, el Valle de Uco y el Sur.

La mañana será inestable en el Este, con probabilidad de lluvias. Hacia el mediodía el Valle de Uco tendrá cielo nublado y durante la tarde volverán las tormentas en el Este, que luego podrían trasladarse al Valle de Uco hacia la tarde-noche. En ambos casos no se descarta la posibilidad de caída de granizo, y también es posible que la inestabilidad avance hacia el Sur.

En Alta Montaña el cielo permanecerá despejado.

Máxima: 30°C. | Mínima 17°C.