Alcohol al volante en Mendoza: manejaba alcoholizado y provocó un fuerte choque frontal tras cruzarse de carril

El conductor del auto manejaba con 1,19 g/l de alcohol en sangre cuando se cruzó al carril contrario y chocó de frente contra una camioneta. Quedó detenido y enfrentará una causa que podría derivar en una multa millonaria.

Un automovilista que manejaba alcoholizado se cruzó de carril y chocó de frente contra otro vehículo en la Ruta 40.

El siniestro ocurrió por la mañana de este sábado, a la altura de calle Derinovsky.

Según fuentes policiales, por la zona circulaban dos vehículos: una camioneta Toyota Hilux que iba de sur a norte y un Chevrolet Corsa. El conductor del Corsa perdió el control, invadió el carril contrario y terminó impactando de lleno contra la camioneta. Los dos rodados quedaron atravesados en la calzada tras la colisión.

El conductor del Corsa, un hombre de 35 años identificado como J.A.V.B., fue sometido al test de alcoholemia. El resultado arrojó 1,19 g/l de alcohol en sangre, muy por encima del límite permitido. Por esta razón quedó detenido y enfrentará una causa en el marco del Código Contravencional de Mendoza, que podría derivar en una multa millonaria.

En la Hilux viajaban dos personas, el conductor, A.Q.S.M. y una mujer oriunda de Tupungato, quienes afortunadamente no sufrieron lesiones.

En el lugar trabajó personal de la Comisaría 18 y de la UEP de San Carlos, quienes ordenaron el tránsito y realizaron las actuaciones correspondientes.