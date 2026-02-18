Vuelve la Fiesta del Cine: desde cuándo podés conseguir entradas a $4000 y en qué cines en Mendoza

La iniciativa ofrecerá funciones 2D y 3D a precio promocional durante una semana en salas adheridas de la provincia, con una cartelera que incluirá reestrenos, títulos nacionales y también grandes producciones internacionales.

Mendoza se prepara para una nueva edición de la Fiesta del Cine, una propuesta federal que busca volver a llenar las salas con precios promocionales y una cartelera pensada para todos los públicos.

La iniciativa se desarrollará del jueves 19 al miércoles 25 de febrero en complejos de todo el país.

Durante esos siete días, las entradas para funciones 2D y 3D tendrán un valor unificado de $4.000, tanto para películas nacionales como internacionales. Además, cada cine ofrecerá promociones especiales en formatos premium como 4D, XD o IMAX, junto con descuentos y beneficios en combos de pochoclos.

Reestrenos: clásicos que vuelven a la pantalla grande

Uno de los grandes atractivos de esta edición será el regreso de títulos emblemáticos del cine mundial. Entre ellos se destacan Casablanca y Lo que el viento se llevó, dos clásicos que marcaron época.

También habrá lugar para el romance con Notting Hill y la recordada dupla de Richard Linklater: Antes del amanecer y Antes del atardecer.

A estos reestrenos se suman éxitos recientes como Barbie, Lilo y Stitch, F1, El Conjuro 4 y la producción nacional Homo Argentum.

La Fiesta del Cine también coincidirá con el lanzamiento de nuevas producciones. Entre los estrenos anunciados figuran Líbranos del mal y ¿Está funcionando esto?, que ampliarán la oferta de la semana promocional.

Además, continuarán en cartel títulos fuertes de la temporada como Zootopia 2, Avatar y Marty Supreme, entre otros.