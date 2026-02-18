Planazo gratuito en Mendoza: vuelve el Mundial de la Hamburguesa con música y competencia en vivo este fin de semana

El evento reunirá a 19 hamburgueserías mendocinas y sumará shows en vivo, patio cervecero y propuestas para toda la familia.

La Ciudad de Mendoza se prepara para vivir una verdadera fiesta gastronómica con la segunda edición del Mundial de la Hamburguesa, un evento gratuito que reunirá a algunas de las hamburgueserías más reconocidas de la provincia en dos noches pensadas para toda la familia.

¿Dónde y cuándo es?

La cita será el 20 y 21 de febrero, desde las 19 horas y hasta la medianoche, en el predio de la Nave Cultural.

Durante ambas jornadas, mendocinos y turistas podrán disfrutar de una amplia variedad de hamburguesas, propuestas originales y clásicos que ya tienen su público fiel.

19 hamburgueserías, un solo escenario

En total, 19 locales formarán parte del evento:

Bairoleto Hamburguesas

Buleburgers

Burger Point’s

Burger Shoppe

Burgerhood

Burgery

Cacha’s Food

Estilo Smash

Food Fighter

Jack House

Mendoburger

Mosh

Peak Burgers

Pez de Montaña

Roux Street

Smash Club

Smoky

TBT

Vicios Club Burgers.

Cada stand ofrecerá su propuesta especial, por lo que será una oportunidad ideal para comparar sabores, descubrir combinaciones nuevas y elegir la favorita de la noche.

Competencia en vivo

Uno de los grandes atractivos del Mundial de la Hamburguesa será la competencia en vivo. Dieciséis de las hamburgueserías participantes se enfrentarán en un formato de eliminación directa a lo largo de las dos jornadas.

El público podrá seguir de cerca cada instancia del certamen, observar el trabajo de los cocineros en tiempo real y, al mismo tiempo, degustar las distintas opciones disponibles.

Pero no todo es gastronomía. El predio contará con bandas en vivo, DJs encargados de la musicalización, un patio cervecero y un sector de juegos destinado a niños, consolidando un plan integral para disfrutar en grupo o en familia.