Vuelta Ciclista de Mendoza: qué calles estarán cortadas este domingo y en qué horario

La competencia tendrá su etapa final este domingo y habrá importantes interrupciones en distintos puntos del departamento.

La Municipalidad de Guaymallén informó que este domingo 23 de febrero habrá importantes cortes de tránsito en el departamento por la disputa de la etapa final de la Vuelta Ciclista de Mendoza.

Entre las 15 y las 18.30 horas se desarrollará la última etapa de la edición de este año, que partirá desde el Polo TIC, en Godoy Cruz, pero tendrá su recorrido casi completo en Guaymallén.

El circuito prevé que los ciclistas realicen diez vueltas por el Acceso Sur, desde Rodríguez Peña hasta la intersección con el Acceso Este, y desde allí hasta Arenales. Debido a esto, estarán cortados todos los ingresos a ambas arterias mientras avance la competencia.

Calles e ingresos afectados

Los puntos que permanecerán interrumpidos al tránsito son:

Rodríguez Peña

Valentín Alsina

Uspallata (a la altura de La Barraca Mall)

Uspallata (a la altura de Lamadrid)

Mitre

Cañadita Alegre – Hilario Cuadros

Bernardo Houssay – Rosario

Soldado Desconocido

Avellaneda – Azcuénaga

Sarmiento – Estrada

Allayme

Arenales

Desde el municipio solicitaron a los conductores circular con precaución, respetar las indicaciones del personal de tránsito y planificar recorridos alternativos para evitar demoras durante la tarde del domingo.