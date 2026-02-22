Domingo con alerta amarilla por tormentas en Mendoza: las zonas dónde podría caer granizo

Pronóstico del tiempo

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta amarilla por tormentas en Mendoza para este domingo. El pronóstico anticipa lluvias intensas y posible caída de granizo en varias zonas, principalmente hacia la tarde y la noche.

Redacción ElNueve.com

Después de la intensa tormenta registrada durante la noche del sábado, Mendoza transita este domingo 22 de febrero con una alerta amarilla por tormentas.

Las zona afectadas

Durante la tarde y la noche se espera el desarrollo de tormentas, que comenzarán por el oeste y noroeste del Gran Mendoza y luego se extenderán al Valle de Uco, la zona Este y el Sur provincial. El fenómeno podría estar acompañado por caída de granizo en forma puntual.

La máxima rondará los 31°C, mientras que la mínima fue de 17°C, con vientos moderados del noreste.

Pronóstico del tiempo extendido

Lunes 23 de febrero

Nubosidad variable con ascenso de la temperatura. Vientos leves del noreste y probabilidad de tormentas hacia la noche.

Máxima: 32°C | Mínima: 17°C.

Martes 24 de febrero

Jornada calurosa, con nubosidad variable y tormentas aisladas.

Máxima: 34°C | Mínima: 19°C.

