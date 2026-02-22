Domingo con alerta amarilla por tormentas en Mendoza: las zonas dónde podría caer granizo

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta amarilla por tormentas en Mendoza para este domingo. El pronóstico anticipa lluvias intensas y posible caída de granizo en varias zonas, principalmente hacia la tarde y la noche.

Después de la intensa tormenta registrada durante la noche del sábado, Mendoza transita este domingo 22 de febrero con una alerta amarilla por tormentas.

Las zona afectadas

Durante la tarde y la noche se espera el desarrollo de tormentas, que comenzarán por el oeste y noroeste del Gran Mendoza y luego se extenderán al Valle de Uco, la zona Este y el Sur provincial. El fenómeno podría estar acompañado por caída de granizo en forma puntual.

La máxima rondará los 31°C, mientras que la mínima fue de 17°C, con vientos moderados del noreste.

Pronóstico del tiempo extendido

Lunes 23 de febrero

Nubosidad variable con ascenso de la temperatura. Vientos leves del noreste y probabilidad de tormentas hacia la noche.

Máxima: 32°C | Mínima: 17°C.

Martes 24 de febrero

Jornada calurosa, con nubosidad variable y tormentas aisladas.

Máxima: 34°C | Mínima: 19°C.