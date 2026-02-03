Una DJ mendocina denunció que su inquilino le vació el departamento y escapó a Brasil

La productora musical relató que el sospechoso se llevó muebles, electrodomésticos y objetos personales, e incluso difundió imágenes en redes ofreciendo lo robado. La causa quedó en manos de la Justicia, que intenta establecer su paradero.

La DJ mendocina Valentinna denunció que fue víctima de un robo en su departamento de la Quinta Sección de la Ciudad de Mendoza. Según relató, el inquilino que había aceptado cuidar la vivienda y sus pertenencias durante su estadía en Europa terminó desvalijando el lugar y huyó a Brasil.

La productora musical explicó que cada año viaja a trabajar en clubes de Ibiza y, para no dejar sola a su mascota, suele alquilar el departamento a personas de confianza. En septiembre de 2025, le ofreció la vivienda amoblada a Mauricio Gabriel Montivero Navarrete, a quien conocía de su infancia. “La idea era que cuidara mis cosas y a mi gato Cinza mientras yo estaba afuera”, contó.

El acuerdo se rompió hacia fin de año, cuando el joven dejó de pagar el alquiler y los servicios. El 29 de enero bloqueó a la DJ en WhatsApp y desapareció, justo un día antes de entregar las llaves. Al ingresar al inmueble, Valentinna descubrió que había sido vaciado por completo. “Me robó absolutamente todo: cama, heladera, televisor, ropa, zapatillas, hasta un masajeador y una juguera”, detalló en la denuncia que radicó en la Oficina Fiscal Capital.

Un detalle llamó la atención: en la puerta del departamento, la DJ encontró pegada una carta de tarot, El Mago, que simboliza manipulación y engaño. “Para mí fue un mensaje oculto, una forma de mostrar cómo se percibe él mismo: astuto y manipulador”, expresó.

En sus redes sociales, Valentinna compartió imágenes del departamento vacío y difundió datos del acusado. Incluso aseguró haber accedido a un video en el que se lo ve ofreciendo algunas de las pertenencias robadas. “No solo me robó a mí, varias personas me escribieron contándome que también fueron víctimas de él”, señaló.

Tras la publicación, usuarios le enviaron mensajes privados vinculando a Montivero Navarrete con otros hechos similares, como el robo de una moto y la sustracción de bebidas valuadas en dos millones de pesos durante un evento. “Siempre se acercaba a la gente, se ganaba la confianza y después terminaba defraudándolos”, agregó la DJ mendocina.

La Justicia investiga el caso y busca determinar el paradero del acusado, mientras Valentinna intenta recuperar parte de lo perdido y advierte sobre la modalidad de engaño que sufrió. “Lo cuento para que nadie más pase por lo mismo”, concluyó.