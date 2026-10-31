Vuelco en Alta Montaña: un camión perdió el control, terminó a un costado de la ruta y complicó el tránsito

El vehículo circulaba en sentido Chile – Mendoza cuando, por causas que se investigan, volcó y terminó a un costado de la ruta. El conductor fue asistido en el lugar.

Un camión volcó durante la madrugada de este sábado en la Ruta Nacional 7, a la altura de Punta de Vacas, en Alta Montaña.

El siniestro ocurrió cuando el vehículo circulaba en sentido Chile-Mendoza. Por causas que todavía se investigan, el camionero perdió el control y terminó volcando a un costado de la ruta.

Tras el accidente, personal de Bomberos Voluntarios de Uspallata asistió al conductor, quien no presentaba complicaciones de salud en general.

En el lugar también trabajaron efectivos de Gendarmería Nacional y de la Policía de Mendoza. El operativo provocó demoras en la circulación vehicular sobre la Ruta 7.

Las autoridades no informaron, por el momento, las causas que provocaron el vuelco.