Mendoza: habrá cortes de luz en barrios de 5 departamentos este sábado 31 de octubre y domingo 1 de noviembre

Mendoza: habrá cortes de luz en barrios de 5 departamentos este sábado 31 de octubre y domingo 1 de noviembre

Mendoza

Edemsa realizará tareas de mantenimiento en Ciudad, Guaymallén, Luján de Cuyo, San Carlos y San Rafael.

usuario
Redacción ElNueve.com

Edemsa informó que este sábado 31 de octubre y domingo 1 de noviembre se llevarán adelante nuevos cortes programados de energía eléctrica en distintos departamentos de Mendoza.

Los trabajos se harán en horarios específicos y podrían comenzar en horas de la mañana y mantenerse hasta pasado el mediodía.

Los departamentos afectados serán: Ciudad, Guaymallén, Luján de Cuyo, San Carlos y San Rafael.

A continuación, el detalle de los sectores y los horarios de interrupción del servicio:

Los cortes de luz para este sábado 31 de octubre y domingo 1 de noviembre

Estos son los cortes de luz para este sábado 31/10/2026

San Carlos

  • En calle Pinilla, hacia el este de Soriano. De 9.15 a 12.45 h.
  • En calle José Lencinas, entre Carril Nacional y Calderón. De 9.00 a 13.00 h.
  • En calle Independencia, entre España y Combes; La Consulta. De 15.00 a 18.00 h.

Estos son los cortes para este domingo 01/11/2026

Ciudad

  • En calle Francisco Moyano, entre Italia, y Fernando Fader y zonas aledañas. De 8.00 a 12.00 h.

Guaymallén

  • En calle Tirasso, entre Alfonso XIII y Almirante Brown. En calle Alfonso X, hacia el este de Tirasso. En calle Gil y Proyectada G713 y zonas Aledañas; El Sauce. De 9.00 a 15.00 h.

Luján

  • Entre calles Brandsen, calle N°2, N°4 y Ruta N°84. En del Parque Industrial y áreas adyacentes; Perdriel. De 8.30 a 12.30 h.

San Carlos

  • Entre calles 9 de Julio, Sargento Cabral, Victorio Maestri e Independencia. De 9.00 a 12.00 h.

San Rafael

  • En calles Iguazú, Ballofet, San Antonio y Venecia. De 8.00 a 9.00 h.

Los cortes de luz programados para esta semana

Seguinos en