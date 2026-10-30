Mendoza: habrá cortes de luz en barrios de 5 departamentos este sábado 31 de octubre y domingo 1 de noviembre

Edemsa realizará tareas de mantenimiento en Ciudad, Guaymallén, Luján de Cuyo, San Carlos y San Rafael.
Edemsa informó que este sábado 31 de octubre y domingo 1 de noviembre se llevarán adelante nuevos cortes programados de energía eléctrica en distintos departamentos de Mendoza.
Los trabajos se harán en horarios específicos y podrían comenzar en horas de la mañana y mantenerse hasta pasado el mediodía.
Los departamentos afectados serán: Ciudad, Guaymallén, Luján de Cuyo, San Carlos y San Rafael.
A continuación, el detalle de los sectores y los horarios de interrupción del servicio:
Los cortes de luz para este sábado 31 de octubre y domingo 1 de noviembre
Estos son los cortes de luz para este sábado 31/10/2026
San Carlos
- En calle Pinilla, hacia el este de Soriano. De 9.15 a 12.45 h.
- En calle José Lencinas, entre Carril Nacional y Calderón. De 9.00 a 13.00 h.
- En calle Independencia, entre España y Combes; La Consulta. De 15.00 a 18.00 h.
Estos son los cortes para este domingo 01/11/2026
Ciudad
- En calle Francisco Moyano, entre Italia, y Fernando Fader y zonas aledañas. De 8.00 a 12.00 h.
Guaymallén
- En calle Tirasso, entre Alfonso XIII y Almirante Brown. En calle Alfonso X, hacia el este de Tirasso. En calle Gil y Proyectada G713 y zonas Aledañas; El Sauce. De 9.00 a 15.00 h.
Luján
- Entre calles Brandsen, calle N°2, N°4 y Ruta N°84. En del Parque Industrial y áreas adyacentes; Perdriel. De 8.30 a 12.30 h.
San Carlos
- Entre calles 9 de Julio, Sargento Cabral, Victorio Maestri e Independencia. De 9.00 a 12.00 h.
San Rafael
- En calles Iguazú, Ballofet, San Antonio y Venecia. De 8.00 a 9.00 h.