Súper Niño en Mendoza: lluvias, tormentas y granizo, el minuto a minuto de lo que está pasando

El pronóstico anticipa nuevas precipitaciones en distintas zonas de Mendoza, con posibles tormentas y granizo durante los próximos días. Defensa Civil difundió reportes sobre lluvias este viernes que seguirían durante el fin de semana. Cómo seguirá el tiempo y qué zonas están afectadas.

El Súper Niño, las tormentas en Mendoza, las lluvias y las posibles contingencias climáticas mantienen la atención de todos los mendocinos sobre el pronóstico del tiempo en la provincia. Durante este viernes 30 de octubre se registraron precipitaciones de diferente intensidad en zonas del Gran Mendoza, el Valle de Uco y el sur provincial, mientras que los reportes meteorológicos anticipan que la inestabilidad podría continuar durante las próximas horas.

En esta cobertura de ELNUEVE.COM, seguí el minuto a minuto del clima en Mendoza, las alertas de Defensa Civil, del Servicio Meteorológico Nacional y los reportes del Radar de Contingencias Climáticas, las zonas afectadas por las precipitaciones y las novedades que se registren día a día.

En esta cobertura vas a encontrar las últimas novedades sobre las zonas afectadas, la evolución de las precipitaciones, las posibles contingencias y el pronóstico para los próximos días.

De acuerdo con los registros del Instituto Nacional del Agua (INA), las precipitaciones acumuladas durante octubre ya superaron los promedios históricos para ese mes, según las mediciones disponibles desde 1983.

Lluvias en Mendoza, minuto a minuto: las últimas novedades

30 de octubre | 19:12|

Informa el Sr. Hugo Videla de Radar San Martín-AEMSA:

Lluvias moderadas a intensas en Colonia Montecaseros, Colonia Lambaré y Colonia El Marcado.

Lluvias débiles a moderadas en Montecaseros, El Ramblón, Chivilcoy y norte de El Espino.

El viento ha disminuido, 20 a 25 km/h promedio.

30 de octubre | 19:04| Lluvias en zona Sur

Informa el Sr. Marcelo Peña de Radar San Rafael-AEMSA:

Núcleo de tormenta potenciándose en áreas de campo del sur de San Rafael y sur de General Alvear. Sectores afectados: Ruta 188 y 179 en cercanías de Los Toldos, Ruta 180 al sur del Nihuil, Ruta 143 a la altura de Paso El Barroso (General Alvear).

30 de octubre | 18:50| Viento Sur en Zona Este

Informa el Sr. Hugo Videla de Radar San Martín-AEMSA:

En la Zona Este, desde las 18:30 horas, tenemos vientos del sector sur, con velocidad promedio de entre 30 y 35 km/h., sin polvo en suspensión.

30 de octubre | 18:24| tormentas en San Rafael

Informa el Sr. Marcelo Peña de Radar San Rafael-AEMSA:

Tormentas potenciándose en cercanías del Nihuil y en el sector norte del Nevado.

30 de octubre | 18:24| siguen las lluvias en Mendoza

Informa el Sr. Hugo Videla de Radar San Martín-AEMSA:

Lluvias intensas y granizo pequeño en Colonia Montecaseros.

Lluvias intensas en Alto Chapanay.

Lluvias moderadas en centro de Rivadavia, Andrade, La Libertad.

Lluvias débiles a moderadas en Nueva California, Tres Porteñas, El Central de San Martín.

En el campo, lluvias moderadas a intensas en el sur de Rivadavia, este de San Martín y noreste de Lavalle.

30 de octubre | 18:03| Lluvia moderadas a intensas en el Este

Informa el Sr. Hugo Videla de Radar San Martín-AEMSA:

Lluvias intensas en Fray Luís Beltrán, Rodeo Del Medio, Los Barriales y Medrano de Junín.

30 de octubre | 17:50| Lluvia moderadas a intensas

Informa el Sr. Marcelo Peña de Radar San Rafael-AEMSA:

Lluvias moderadas a intensas en El Central, El Divisadero, Fray Luís Beltrán, sur de Reducción y La Libertad de Rivadavia.

30 de octubre | 17:37|

Informa el Sr. Marcelo Peña de Radar San Rafael-AEMSA:

Tormenta con lluvia fuerte sobre la Ruta 143 a la altura del Divisadero. Lento desplazamiento al este.

30 de octubre | 17:32| Lluvia fuerte

Informa el Sr. Marcelo Peña de Radar San Rafael-AEMSA:

Tormenta con lluvia fuerte sobre Ruta 143 a la altura del Divisadero.

Otra tormenta, también con precipitación de lluvia fuerte, se ubica sobre Ruta 40 Vieja, a unos 15 km al Norte de Las Salinas.

30 de octubre | 17:30| Lluvias intensas y moderadas en el Este mendocino

Informa el Sr. Hugo Videla de Radar San Martín-AEMSA:

Lluvias moderadas en Villa Tulumaya, oeste de Tres Porteñas.

Continúan las lluvias intensas en Embalse El Carrizal, y en el campo al sur de El Carrizal, con desplazamiento al sudeste.

Lluvias moderadas en Pareditas, San Carlos.

30 de octubre | 17:04| Lluvias intensas y con granizo

Informa el Sr. Hugo Videla de Radar San Martín-AEMSA:

Lluvias moderadas a intensas en el oeste y sur del embalse Carrizal, también en el campo, al sur del embalse.

30 de octubre | 16:22| Lluvias intensas y con granizo

Informa el Sr. Hugo Videla de Radar San Martín-AEMSA:

Lluvias intensas y granizo en Zapata afectando a Ruta 40.

Continúan las lluvias intensas en La Arboleda, Villa Bastías, Anchoris, Cápiz y norte de Villa San Carlos.

Lluvias moderadas en Cruz de Piedra.

30 de octubre | 16:15 | Lluvias moderadas e intensas en Luján de Cuyo y el Valle de Uco

El reporte del meteorólogo Hugo Videla, de Radar San Martín-AEMSA, informó precipitaciones en distintos sectores de la provincia.

Maipú y Luján de Cuyo: lluvias moderadas en la cuenca de Cruz de Piedra, al este de la Curva de Los Chilenos.

lluvias moderadas en la cuenca de Cruz de Piedra, al este de la Curva de Los Chilenos. Tupungato: lluvias de moderadas a intensas en La Arboleda, Villa Bastías, Zapata y Anchoris.

lluvias de moderadas a intensas en La Arboleda, Villa Bastías, Zapata y Anchoris. Tunuyán: precipitaciones en Cálice y Cápiz, al sudeste del centro departamental.

precipitaciones en Cálice y Cápiz, al sudeste del centro departamental. Ruta Nacional 40: las lluvias afectan el sector de Zapata.

30 de octubre | 15:58 | Se registraron lluvias en Potrerillos, Agrelo y el Valle de Uco

Un reporte de Hugo Videla, de Radar San Martín-AEMSA, detalló precipitaciones de distinta intensidad en varios puntos:

Lluvias débiles en la Curva de Los Chilenos.

Lluvias moderadas en el norte de Potrerillos y el oeste de Agrelo.

Lluvias moderadas en La Arboleda y Anchoris, en Tupungato.

Precipitaciones moderadas en una zona rural al este del centro de Tunuyán.

30 de octubre | 15:04 | Detectaron un núcleo de tormenta con lluvia fuerte en el sur provincial

El reporte meteorológico de Jorge Lizarde, de Radar San Rafael-AEMSA, advirtió sobre un núcleo de tormenta con lluvia fuerte al noroeste de Agua del Toro, entre las rutas nacionales 40 y 101.

Tormentas en Mendoza: qué muestra el radar de Contingencias Climáticas

El Radar de Contingencias Climáticas permite observar la evolución de las precipitaciones y detectar las zonas donde se desarrollan lluvias o tormentas. La información se representa mediante una escala de colores que permite identificar la intensidad de los fenómenos.

Para interpretar las imágenes del radar se utiliza la siguiente referencia:

Verde: precipitaciones leves.

precipitaciones leves. Amarillo: lluvias de intensidad moderada.

lluvias de intensidad moderada. Rojo: precipitaciones intensas.

precipitaciones intensas. Magenta: áreas asociadas con turbulencias o tormentas severas que requieren especial precaución.

Cómo estará el tiempo en Mendoza el sábado 31 de octubre

Para el sábado se espera una jornada con nubosidad y probabilidad de precipitaciones en distintos sectores de la provincia. Durante la mañana se prevé una mejora temporaria entre las 11 y las 15, aunque luego podrían regresar las lluvias débiles en el oeste del Gran Mendoza, el oeste del Valle de Uco y el sur provincial. Por la noche, las precipitaciones podrían extenderse hacia el Este, con una mejora prevista para las primeras horas del domingo.

En la zona Este se espera viento leve del sur, con velocidades de entre 7 y 12 km/h. En el sur provincial y el Valle de Uco podría registrarse viento del sudeste entre las 19 y la 1 del domingo.

En la Alta Montaña, el pronóstico anticipa condiciones despejadas durante la mañana y probabilidad de precipitaciones débiles desde el mediodía, inicialmente en el norte y luego en sectores del centro y sur. Se espera una mejora hacia las 23.

La temperatura máxima se ubicaría entre los 25 y 26 grados. La mínima prevista es de 10 grados en Malargüe y de 14 grados en el resto de la provincia.

Pronóstico para Mendoza el domingo 1 de noviembre

El domingo comenzaría con cielo despejado en buena parte de Mendoza, aunque las condiciones podrían desmejorar durante la tarde. Se espera viento leve del norte entre las 14 y las 18 en la zona Este y el Valle de Uco. En Malargüe y el sur provincial podría registrarse viento Zonda débil entre las 14 y las 20.

A partir de las 15 se prevé un aumento de la nubosidad en el sur provincial, con probabilidad de lluvias débiles desde las 16. Después de las 21, las precipitaciones podrían alcanzar también al Este y al Valle de Uco, mientras que en el sur continuarían las condiciones inestables. En el Este, las lluvias podrían extenderse hasta la mañana del lunes.

En la Alta Montaña se esperan precipitaciones débiles en el norte desde las 17.

La temperatura máxima volvería a ubicarse entre los 25 y 26 grados, mientras que las mínimas serían de 8 grados en Malargüe y de 13 grados en el resto de Mendoza.

Súper Niño: qué se sabe sobre su posible impacto en Mendoza

El fenómeno de El Niño se encuentra bajo seguimiento por su posible influencia en las precipitaciones de distintas regiones de Argentina. En Mendoza, octubre se caracteriza este año por lluvias que, según los registros mencionados del Instituto Nacional del Agua, ya superaron los promedios históricos para ese mes.

Sin embargo, es importante distinguir entre las condiciones meteorológicas actuales y los efectos climáticos que podrían asociarse con El Niño. Su influencia no es igual en todas las regiones del país.

Los impactos más marcados en Argentina suelen observarse en la Mesopotamia y el Litoral, donde el fenómeno puede favorecer precipitaciones más abundantes y elevar el riesgo de inundaciones y crecidas de los ríos Paraná y Uruguay.