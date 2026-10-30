Un colectivo con 42 pasajeros chocó contra un camión en el Acceso Este: dos heridos

El accidente ocurrió en Maipú, a la altura de la Ruta Provincial 50. Diez personas viajaban de pie en el micro de Dicetours y dos pasajeros debieron recibir asistencia médica.

Un colectivo de la empresa Dicetours que transportaba a 42 pasajeros chocó contra la parte trasera de un camión este viernes por la tarde en el Acceso Este, en Maipú. El siniestro ocurrió cerca de las 18.40, a la altura de la Ruta Provincial 50, y dejó dos personas con lesiones leves.

El choque se produjo sobre el Acceso Este, en dirección hacia el este, cerca de la intersección con la Ruta Provincial 50, en Maipú.

De acuerdo con la información policial, el micro circulaba de oeste a este por el Acceso Este cuando impactó contra un camión Fiat 610 que había detenido su marcha debido al tránsito. Entre los pasajeros del colectivo, 10 viajaban de pie.

Como consecuencia del impacto, dos ocupantes del colectivo necesitaron atención médica por parte del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC). Uno de ellos, identificado como Raúl F., presentó politraumatismos leves, mientras que Agustina G. recibió un control clínico.

En tanto, los conductores del camión y del colectivo resultaron ilesos. Además, los controles de alcoholemia realizados a ambos arrojaron resultado negativo: 0,00 gramos de alcohol por litro de sangre.

En el lugar intervino personal de la Delegación Vial Gran Mendoza, que trabajó en las actuaciones correspondientes.