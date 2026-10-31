Murió una nena de 2 años en Mendoza: la encontraron con la cabeza sumergida en un balde

La pequeña fue encontrada por su prima de 13 años. La trasladaron de urgencia al hospital donde los médicos realizaron maniobras de reanimación, pero no pudieron salvarla.

Una niña de 2 años falleció durante la noche del viernes en San Rafael. La pequeña fue hallada dentro de un balde con agua en una vivienda. Su prima, de 13 años, la encontró y alertó a los adultos que estaban en la propiedad.

El episodio ocurrió minutos antes de las 23 horas en una casa ubicada en la intersección de las calles La Pichana y Los Dos Álamos, San Rafael.

Según la información policial, la adolescente encontró a la pequeña con la cabeza sumergida en un balde plástico de aproximadamente 20 litros. De inmediato, la retiró del recipiente y avisó a los adultos presentes.

La madre de la niña no se encontraba en la vivienda al momento del hecho y llegó posteriormente. Ante la emergencia, los familiares organizaron el traslado de la menor en un vehículo particular hacia el hospital Teodoro Schestakow.

Al llegar al centro asistencial, los médicos realizaron maniobras de reanimación, pero no lograron salvarla y constataron su fallecimiento.

Tras lo ocurrido, tomó intervención la Justicia. Por disposición del ayudante fiscal de turno, efectivos policiales realizaron las medidas correspondientes en el domicilio para determinar las circunstancias del episodio.

Por el momento, no trascendieron mayores detalles sobre cómo ocurrió el hecho ni sobre las actuaciones judiciales posteriores.