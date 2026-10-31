Mendoza bajo alerta amarilla por tormentas: a cuánto llega la máxima este sábado

Este sábado tendrá un descenso de la temperatura y se esperan tormentas aisladas en la provincia. El pronóstico anticipa precipitaciones para el domingo y el lunes.

Después de un viernes caluroso, con una máxima que rondó los 31°C y tormentas hacia la noche, Mendoza tendrá un fin de semana con condiciones inestables.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas para la provincia, mientras que el pronóstico anticipa lluvias aisladas y un descenso de la temperatura.

Cómo estará el tiempo este sábado

Para este sábado 31 de octubre, la Dirección de Contingencias Climáticas prevé una jornada parcialmente nublada, con descenso de la temperatura, vientos moderados del sudeste y tormentas aisladas. También se esperan precipitaciones en cordillera.

La máxima llegará a los 28°C y la mínima será de 14°C.

La alerta amarilla del SMN advierte que el área del Este y Sur provincial, Valle de Uco y Gran Mendoza podría ser afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas fuertes. Los fenómenos podrían estar acompañados por abundante caída de agua en cortos períodos, granizo ocasional, frecuente actividad eléctrica y ráfagas de viento.

Además, se estiman valores de precipitación acumulada de entre 20 y 40 milímetros, que podrían superarse de manera puntual.

El pronóstico extendido

Domingo 1 de noviembre

Se espera nubosidad variable y poco cambio de la temperatura, con vientos leves del noreste. Durante la tarde podrían desarrollarse tormentas en el sur provincial, mientras que las precipitaciones llegarían hacia la noche. También se esperan lluvias en cordillera.

La máxima será de 28°C y la mínima, de 13°C.

Lunes 2 de noviembre

El cielo estará parcialmente nublado, con descenso de la temperatura y vientos leves del sudeste. Se prevén tormentas aisladas y precipitaciones en cordillera.

La máxima alcanzará los 24°C y la mínima será de 12°C.