Volvió a abrir el Ecoparque: cómo sacar entradas gratis para visitarlo

Después de más de 10 años de obras y traslado de animales, el Ecoparque recibe nuevamente al público. Las visitas son gratuitas con reserva previa y recorrido guiado.

Después de más de una década de obras, traslados de animales y demoras, el Ecoparque de Mendoza volvió a abrir sus puertas al público general. La propuesta permite conocer desde adentro la transformación del antiguo zoológico, a través de recorridos guiados, muestras educativas y espacios dedicados a la flora y fauna autóctonas.

La visita es gratuita, pero requiere inscripción previa. El objetivo de esta nueva etapa es dejar atrás el modelo tradicional de exhibición de animales y convertir el predio en un espacio de conservación, educación ambiental y protección de la biodiversidad.

Uno de los primeros sectores que encuentran los visitantes es una muestra dedicada al patrimonio natural de Mendoza. Allí se exhiben ejemplares representativos de la flora y fauna del Parque General San Martín, junto con información sobre las especies protegidas por las leyes provinciales.

La exposición también recorre la historia del tradicional paseo mendocino. A través de cartelería, audios y otros recursos informativos, los visitantes pueden conocer más sobre el entorno natural y las especies que forman parte de la biodiversidad provincial.

La ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, explicó que la intención es que quienes ingresen puedan comprender el proceso que atravesó el predio.

“Se trata de conocer esta transformación desde adentro, esta transformación de lo que fue un zoológico y hoy es un Ecoparque, con una dinámica, una lógica, un concepto, una filosofía totalmente distinta“, señaló.

En ese sentido, destacó la importancia de realizar el recorrido acompañado por un guía, que explica los trabajos realizados y los que todavía continúan.

Cuando el zoológico cerró sus puertas, en mayo de 2016, albergaba cerca de 3.000 animales, muchos de ellos pertenecientes a especies exóticas. Desde entonces comenzó un largo proceso de traslado y preparación de ejemplares para su reubicación. Entre los casos más conocidos estuvieron los elefantes y la tigresa.

Actualmente, el Ecoparque tiene una población animal mucho menor y con una dinámica diferente. Algunos ejemplares llegan para recibir atención y rehabilitación antes de regresar, cuando es posible, a su hábitat natural.

“Hoy los animales están resguardados, están protegidos. De los más de 2.000 animales que había cuando se cerró lo que era un zoológico, hoy hay menos de 1.000 individuos. Es una población dinámica“, explicó Latorre.

El cambio de enfoque también se refleja en el uso de las instalaciones. Los antiguos recintos ya no están pensados para exhibir animales, sino que serán reconvertidos para desarrollar propuestas educativas. Uno de los espacios que tendrá una nueva función es el jirafario.

El Ecoparque todavía tiene sectores en obra y distintas instalaciones que están siendo adaptadas a su nuevo propósito. Durante el recorrido se pueden encontrar espacios con vegetación autóctona, bebederos, sectores de descanso y áreas de interacción para los visitantes. También hay esculturas que recuerdan a algunos de los animales que vivieron en el antiguo zoológico.

Ignacio Haudet, director de Biodiversidad y Ecoparque, explicó que se buscó que el lugar pudiera ser disfrutado por cualquier persona.

“Una de las premisas que hicimos desde un comienzo es que este espacio sea accesible para cualquier persona que pueda venir y poder tener este disfrute y este conocimiento“, sostuvo. Además, señaló que la cartelería y los códigos QR permiten acceder a información durante la visita.

Otro de los atractivos es la posibilidad de observar animales que circulan libremente por el predio, como liebres y zorros. En esos encuentros se debe mantener una distancia prudente y respetar el espacio de las especies.

La reapertura también despertó recuerdos y expectativas entre quienes conocieron el predio cuando todavía funcionaba como zoológico. Entre las opiniones, se repitió la valoración del cambio de paradigma y la posibilidad de construir otra relación con la fauna y el ambiente.

“Hace mucho que esperábamos. De hecho, cuando mi hijo era chico yo no lo traía al zoológico porque no me parecía bueno que él viera a los animales lejos de su hábitat natural y encerrados. Estoy súper emocionada y contenta. Me gustó mucho“, comentó.

También destacó las explicaciones del guía y el tamaño reducido de los grupos, que permitió que todos pudieran participar.

Otro de los visitantes resumió su experiencia como “una hermosa experiencia” y consideró que el cambio de paradigma es especialmente valioso.

Cómo visitar gratis el Ecoparque de Mendoza

El ingreso es gratuito, pero es necesario solicitar un turno con anticipación. La inscripción se puede realizar a través de la página de Ambiente del Gobierno de Mendoza o mediante la aplicación Mendoza por Mí.

Las visitas se desarrollan con acompañamiento de guías, que explican la historia del predio, las tareas de reconversión y el nuevo enfoque de conservación y educación ambiental.