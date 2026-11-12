“Sentí que me rompían la casa”: un conductor alcoholizado chocó contra una vivienda, destruyó el portón y volcó en Guaymallén

El conductor circulaba alcoholizado y terminó impactando contra el cierre de una vivienda en La Primavera. La dueña aseguró que había advertido sobre el peligro de la zona y reclamó señalización, reductores de velocidad y medidas de seguridad vial.

El impacto ocurrió durante la madrugada del miércoles en calle Argumedo, en el distrito La Primavera, Guaymallén, donde una camioneta terminó contra el cierre de una vivienda. El conductor, según indicaron los vecinos, circulaba bajo los efectos del alcohol y perdió el control del vehículo.

El choque provocó importantes daños materiales: la camioneta derribó parte del portón, la medianera y el gabinete de gas de la propiedad.

La propietaria de la vivienda, Antonella, contó que estaba despierta cuando escuchó el impacto.

“Me agarró de sorpresa. Sentí realmente que me rompían la casa porque los escombros golpearon contra la pared”, relató. Según explicó, los daños fueron importantes y ahora deberá afrontar la reparación del cierre para volver a dejar protegida la vivienda.

La mujer aseguró que ya había realizado reclamos ante la Municipalidad por la situación vial de la zona. Según contó, en los últimos años hubo distintos episodios en los que vehículos terminaron impactando contra propiedades ubicadas sobre la calle.

“Yo ya había informado que esto iba a terminar sucediendo”, sostuvo Antonella, quien cuestionó especialmente la falta de señalización en una curva pronunciada y la ausencia de reductores de velocidad.

La propietaria también señaló que a pocos metros funciona una escuela y que algunos carteles existentes están tapados por los árboles. Además, afirmó que padres de alumnos ya habían presentado una nota ante las autoridades en 2022 para advertir sobre los riesgos del lugar.

Uno de los principales reclamos de los vecinos apunta a la falta de señalización y de reductores de velocidad. Antonella sostuvo que la curva cuenta con iluminación, pero consideró que esto no alcanza para evitar que los vehículos circulen a velocidades peligrosas.

“Lo único que hay es iluminación, pero no es suficiente”, explicó.

La zona de Argumedo tiene un tránsito importante y funciona como conexión dentro del sector rural de Guaymallén. La Municipalidad realizó en los últimos años obras de recuperación vial sobre distintos tramos de y trabajos de infraestructura en el entorno de la escuela.

Antonella también mencionó los problemas que, según los vecinos, se registran en el cruce con la Ruta 20, por donde circulan camiones, camionetas y otros vehículos. En ese sentido, recordó que desde hace tiempo existe el planteo de avanzar con una rotonda, aunque cuestionó que todavía no se haya concretado.

Para la dueña de la vivienda, el episodio pudo haber terminado de una manera mucho más grave.

“Si no hubiésemos tenido el cierre con esta dimensión, así de robusto, la camioneta terminaba dentro de nuestra casa”, afirmó.

La mujer remarcó que el hecho ocurrió de madrugada y que, esta vez, las consecuencias fueron materiales. Sin embargo, recordó que los vecinos vienen reclamando medidas preventivas ante el riesgo que representa la circulación a alta velocidad en ese sector.

“Esto se puede terminar en una tragedia”, advirtió.

Antonella explicó que la vivienda quedó expuesta y que necesitan resolverlo cuanto antes para evitar nuevos riesgos, incluso de seguridad. La propietaria adelantó que analiza iniciar una demanda civil para reclamar el costo de las reparaciones, aunque todavía no tiene definido el monto de los daños.