Volcó un camión que transportaba caballos en Mendoza: el chofer quedó atrapado y murieron varios animales

El accidente ocurrió cuando el vehículo chocó contra un cerro y terminó volcado. El conductor quedó atrapado en la cabina y varios caballos murieron tras el impacto.

Un camión que trasladaba caballos volcó tras chocar contra un cerro en la Ruta 144, en San Rafael, a la altura de la Cuesta de los Terneros, en la zona conocida como La Ventana.

Según fuentes policiales, el hecho fue alertado a través de un llamado a la línea de emergencias 911. Al llegar al lugar constataron que el vehículo, un camión marca Volkswagen, circulaba de oeste a este cuando, por razones que aún se investigan, el chofer perdió el dominio y volcó hacia el costado norte de la calzada.

El rodado trasladaba alrededor de 34 caballos. Como consecuencia del siniestro, cinco animales murieron y otros quedaron atrapados dentro de la estructura de carga.

El conductor sufrió politraumatismos y fue asistido en el lugar antes de ser trasladado a un hospital de la zona para una mejor atención.

En el operativo intervinieron efectivos de Policía Vial, personal de la Comisaría 38°, Bomberos y Policía Rural, que trabajaron en la asistencia y ordenamiento del tránsito.