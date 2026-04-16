Tragedia en Mendoza: murió un joven motociclista tras un choque frontal

El hecho ocurrió cuando una camioneta que intentaba sobrepasar a otro vehículo invadió el carril contrario y chocó de frente contra la moto. La víctima tenía 19 años y falleció tras ser trasladada al hospital.

Un joven de 19 años murió este miércoles por la noche en un accidente vial ocurrido en Medrano, Rivadavia.

El hecho ocurrió cerca de las 21:50 horas en la intersección de Tres Esquinas y calle Albardón.

Según fuentes policiales, el accidente se produjo cuando una camioneta Ford F-100 que circulaba hacia el norte intentó sobrepasar a un Renault 12. En medio de esa maniobra, el conductor invadió el carril contrario y terminó impactando de frente contra una motocicleta Motomel 150 cc que venía en sentido opuesto.

Como consecuencia del fuerte choque, el joven motociclista sufrió heridas de extrema gravedad y fue trasladado de urgencia al Hospital Perrupato. Allí, los médicos constataron que presentaba múltiples traumatismos. A pesar de los esfuerzos del personal de salud, minutos después se confirmó su fallecimiento.

En el lugar trabajó personal de la Subcomisaría de Medrano, que también realizó el test de alcoholemia al conductor de la camioneta, un hombre de 30 años, el cual arrojó resultado negativo (0,00 g/l).

La causa quedó en manos de la Oficina Fiscal de Rivadavia.