Volcó un camión en Alta Montaña: hay tránsito reducido

El accidente ocurrió durante la mañana a la altura del kilómetro 1107, en la zona de Quebrada del 60. El chofer resultó ileso y las autoridades trabajan para retirar el vehículo.

Un camión volcó este lunes por la mañana sobre la Ruta Nacional 7, en Alta Montaña, y obligó a reducir la circulación a media calzada en el sector.

El accidente ocurrió alrededor de las 7 horas, a la altura del kilómetro 1107, en la zona conocida como Quebrada del 60, en sentido Chile – Mendoza.

Según informó el coordinador de Alta Montaña, Osvaldo Valle, el vehículo de carga protagonizó el accidente sin intervenir otros vehículos. A pesar del vuelco, el conductor no sufrió heridas y se encuentra en buen estado de salud.

En el lugar trabajan efectivos de Gendarmería Nacional y de la Policía de Mendoza, quienes ordenan el tránsito mientras permanece el camión sobre la calzada.

Las autoridades solicitaron a los conductores extremar las precauciones al circular por la zona, ya que el paso está habilitado únicamente por media calzada.

Además, Valle recordó que desde las 9 horas quedó habilitado el Sistema Integrado Cristo Redentor para todo tipo de vehículos, por lo que se espera un importante movimiento de tránsito durante la jornada.