Talleres gratis de folclore, música y teatro: dónde son y cómo inscribirte

Las inscripciones ya están abiertas para una amplia variedad de talleres de danzae, música, teatro y otras actividades artísticas destinadas a niños, jóvenes y adultos.
La Casa de la Cultura Doña Paula, en Maipú, mantiene abiertas las inscripciones para sus talleres culturales, una propuesta pensada para que vecinos de todas las edades puedan acceder a actividades artísticas, recreativas y de formación durante todo el año.
La iniciativa busca promover el acceso a la cultura a través de espacios de aprendizaje, integración y desarrollo personal.
La oferta incluye disciplinas como danza, música, teatro, artes visuales, costura y tejido, entre otras, con opciones para niños desde los 3 años, jóvenes, adultos y personas mayores. Las actividades son gratuitas.
Los talleres disponibles
Entre las propuestas se encuentran:
Folclore para principiantes (mayores de 18 años), a cargo de Daiana Vallejo.
- Lunes de 19 a 21.
Ballet Dejando Huellas (mayores de 18 años), con Daiana Vallejo.
- Miércoles y viernes de 19 a 21.
Folclore para principiantes (mayores de 50 años), dictado por Fabián Álvarez.
- Martes de 18 a 20 y jueves de 19 a 20.
Ballet Retumba mi Alma (mayores de 50 años), con Fabián Álvarez.
- Martes y jueves de 20 a 21.
Modas (desde los 15 años), a cargo de Herminia Gutiérrez.
- Martes o jueves de 10 a 12.
Maipufónica (desde los 8 años), con Gonzalo Chambella.
- Sábados de 9 a 13.
Música, guitarra y canto (mayores de 30 años), a cargo de Matías Vele.
- Miércoles de 19 a 20.30.
Canto y ensamble (mayores de 18 años), con Emir Maza.
- Viernes de 19 a 20.30.
Teatro para adultos (desde los 15 años), a cargo de Verónica Jouas.
- Martes y jueves de 18 a 21.
Artes visuales para niños de 5 a 7 años, con Lorena Ordovini.
- Viernes de 18 a 19.30.
Artes visuales para niños de 8 a 11 años, también con Lorena Ordovini.
- Viernes de 19.30 a 21.
Maipú Coral (mayores de 18 años), dirigido por Emir Maza.
- Sábados de 10 a 13.
Cómo inscribirse
Quienes deseen participar pueden acercarse a la Casa de la Cultura Doña Paula de lunes a viernes, de 8 a 12.30 y de 18 a 20.30.
También es posible realizar consultas a través de las redes sociales oficiales del Municipio de Maipú.