Talleres gratis de folclore, música y teatro: dónde son y cómo inscribirte

Las inscripciones ya están abiertas para una amplia variedad de talleres de danzae, música, teatro y otras actividades artísticas destinadas a niños, jóvenes y adultos.

La Casa de la Cultura Doña Paula, en Maipú, mantiene abiertas las inscripciones para sus talleres culturales, una propuesta pensada para que vecinos de todas las edades puedan acceder a actividades artísticas, recreativas y de formación durante todo el año.

La iniciativa busca promover el acceso a la cultura a través de espacios de aprendizaje, integración y desarrollo personal.

La oferta incluye disciplinas como danza, música, teatro, artes visuales, costura y tejido, entre otras, con opciones para niños desde los 3 años, jóvenes, adultos y personas mayores. Las actividades son gratuitas.

Los talleres disponibles

Entre las propuestas se encuentran:

Folclore para principiantes (mayores de 18 años), a cargo de Daiana Vallejo.

Lunes de 19 a 21.

Ballet Dejando Huellas (mayores de 18 años), con Daiana Vallejo.

Miércoles y viernes de 19 a 21.

Folclore para principiantes (mayores de 50 años), dictado por Fabián Álvarez.

Martes de 18 a 20 y jueves de 19 a 20.

Ballet Retumba mi Alma (mayores de 50 años), con Fabián Álvarez.

Martes y jueves de 20 a 21.

Modas (desde los 15 años), a cargo de Herminia Gutiérrez.

Martes o jueves de 10 a 12.

Maipufónica (desde los 8 años), con Gonzalo Chambella.

Sábados de 9 a 13.

Música, guitarra y canto (mayores de 30 años), a cargo de Matías Vele.

Miércoles de 19 a 20.30.

Canto y ensamble (mayores de 18 años), con Emir Maza.

Viernes de 19 a 20.30.

Teatro para adultos (desde los 15 años), a cargo de Verónica Jouas.

Martes y jueves de 18 a 21.

Artes visuales para niños de 5 a 7 años, con Lorena Ordovini.

Viernes de 18 a 19.30.

Artes visuales para niños de 8 a 11 años, también con Lorena Ordovini.

Viernes de 19.30 a 21.

Maipú Coral (mayores de 18 años), dirigido por Emir Maza.

Sábados de 10 a 13.

Cómo inscribirse

Quienes deseen participar pueden acercarse a la Casa de la Cultura Doña Paula de lunes a viernes, de 8 a 12.30 y de 18 a 20.30.

También es posible realizar consultas a través de las redes sociales oficiales del Municipio de Maipú.