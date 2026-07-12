Talleres gratis de folclore, música y teatro: dónde son y cómo inscribirte

Talleres gratis de folclore, música y teatro: dónde son y cómo inscribirte

Mendoza

Las inscripciones ya están abiertas para una amplia variedad de talleres de danzae, música, teatro y otras actividades artísticas destinadas a niños, jóvenes y adultos.

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Redacción ElNueve.com

La Casa de la Cultura Doña Paula, en Maipú, mantiene abiertas las inscripciones para sus talleres culturales, una propuesta pensada para que vecinos de todas las edades puedan acceder a actividades artísticas, recreativas y de formación durante todo el año.

La iniciativa busca promover el acceso a la cultura a través de espacios de aprendizaje, integración y desarrollo personal.

La oferta incluye disciplinas como danza, música, teatro, artes visuales, costura y tejido, entre otras, con opciones para niños desde los 3 años, jóvenes, adultos y personas mayores. Las actividades son gratuitas.

Los talleres disponibles

Entre las propuestas se encuentran:

Folclore para principiantes (mayores de 18 años), a cargo de Daiana Vallejo.

  • Lunes de 19 a 21.

Ballet Dejando Huellas (mayores de 18 años), con Daiana Vallejo.

  • Miércoles y viernes de 19 a 21.

Folclore para principiantes (mayores de 50 años), dictado por Fabián Álvarez.

  • Martes de 18 a 20 y jueves de 19 a 20.

Ballet Retumba mi Alma (mayores de 50 años), con Fabián Álvarez.

  • Martes y jueves de 20 a 21.

Modas (desde los 15 años), a cargo de Herminia Gutiérrez.

  • Martes o jueves de 10 a 12.

Maipufónica (desde los 8 años), con Gonzalo Chambella.

  • Sábados de 9 a 13.

Música, guitarra y canto (mayores de 30 años), a cargo de Matías Vele.

  • Miércoles de 19 a 20.30.

Canto y ensamble (mayores de 18 años), con Emir Maza.

  • Viernes de 19 a 20.30.

Teatro para adultos (desde los 15 años), a cargo de Verónica Jouas.

  • Martes y jueves de 18 a 21.

Artes visuales para niños de 5 a 7 años, con Lorena Ordovini.

  • Viernes de 18 a 19.30.

Artes visuales para niños de 8 a 11 años, también con Lorena Ordovini.

  • Viernes de 19.30 a 21.

Maipú Coral (mayores de 18 años), dirigido por Emir Maza.

  • Sábados de 10 a 13.

Cómo inscribirse

Quienes deseen participar pueden acercarse a la Casa de la Cultura Doña Paula de lunes a viernes, de 8 a 12.30 y de 18 a 20.30.

También es posible realizar consultas a través de las redes sociales oficiales del Municipio de Maipú.

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