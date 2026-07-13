Incendio en Las Heras dejó cuatro personas heridas: un nene está en terapia intensiva

El incendio destruyó por completo una vivienda prefabricada en Las Heras. Dos adultos sufrieron quemaduras y uno de los menores permanece internado en terapia intensiva. Investigan si el fuego habría sido provocado de manera intencional.

Cuatro personas, entre ellas dos menores de edad, resultaron heridas durante el incendio de una vivienda prefabricada registrado en la madrugada de este lunes en Las Heras.

Según fuentes policiales, el hecho ocurrió cerca de las 4 de la mañana en la intersección de Paso del Portillo y Guido Spano.

Como consecuencia del incendio, dos adultos debieron ser trasladados al Hospital Lagomaggiore. Se trata de N.A. y R.B.R., de 25 años, quienes sufrieron quemaduras sin compromiso de las vías respiratorias y se encuentran fuera de peligro.

En tanto, una de las menores, A.L.R., fue asistida por intoxicación con monóxido de carbono. El otro niño, identificado como L.R., quedó internado en la unidad de terapia intensiva del Hospital Pediátrico Humberto Notti, donde permanece bajo observación médica.

Personal de Bomberos trabajó sobre dos frentes para controlar las llamas y logró extinguir el incendio, que provocó pérdidas totales en la vivienda.

Mientras se desarrollaban las actuaciones, la abuela de los menores declaró ante la Policía que el fuego habría sido provocado de manera intencional.

A partir de esa denuncia, la Fiscalía ordenó pericias a cargo de Bomberos, la intervención de la Unidad Investigativa Departamental y otras medidas para determinar cómo se inició el incendio y establecer si existió participación de terceros.