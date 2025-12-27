Volcó un auto en Luján de Cuyo tras esquivar un animal: el conductor dio positivo en alcoholemia

El hecho ocurrió durante la madrugada de este sábado. El conductor intentó esquivar un animal, volcó y quedó atrapado en el vehículo. El dosaje de alcohol dio resultado positivo.

Un automóvil volcó en solitario durante la madrugada de este sábado en Luján de Cuyo, luego de que el conductor intentara esquivar a un animal que se cruzó en la calzada.

El hecho ocurrió cerca de las 2.44 horas en la intersección de la Ruta 84 y la Ruta 87, en jurisdicción de la Comisaría 48° de Agrelo.

Según la información oficial, un llamado al 911 alertó sobre un vuelco y la posible presencia de una persona atrapada dentro del vehículo. Al llegar al lugar, el personal policial constató que el conductor ya había logrado salir por sus propios medios del habitáculo y presentaba leves lesiones.

El vehículo involucrado fue un Volkswagen Polo Classic, conducido por un hombre de 32 años. De acuerdo con su testimonio, circulaba por calle Cipolletti en sentido sur-norte cuando un zorro se le atravesó repentinamente. Al intentar esquivar al animal, perdió el control del rodado, salió de la calzada y volcó a un costado de la banquina, quedando con las ruedas hacia arriba.

Al conductor se le practicó el dosaje de alcohol en sangre, que arrojó un resultado positivo de 2,0 gramos por litro. Ante esta situación, se labraron las actuaciones contravencionales correspondientes.