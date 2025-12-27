Baja la temperatura este sábado en Mendoza: a cuánto llegará la máxima

El fin de semana tendrá cambios en las condiciones del tiempo, con un descenso temporario de la temperatura y la posibilidad de tormentas hacia el cierre del domingo.

Tras varias jornadas de calor intenso, el fin de semana llega con algunos cambios en el tiempo para Mendoza.

Según el pronóstico de la Dirección de Contingencias Climáticas, este sábado se espera un descenso de la temperatura, pero el domingo volverá a subir.

Pronóstico del tiempo

Sábado

Para hoy, sábado 27 de diciembre, el día se presentará con poca nubosidad y viento del sector sur, especialmente durante la mañana y hasta el mediodía. Estas condiciones permitirán una baja en la temperatura respecto de días anteriores.

La máxima en 33ºC, mientras que la mínima llegó a los 20ºC.

Domingo

El domingo volverá a sentirse con fuerza el calor en toda la provincia.

Se prevé una jornada muy calurosa, con nubosidad variable y posibles tormentas aisladas hacia la noche.

Los vientos moderados del sector norte favorecerán el ascenso de la temperatura, con una máxima estimada de 36ºC y una mínima de 19ºC.

Lunes

Para el lunes, el pronóstico anticipa condiciones similares, con altas temperaturas, cielo parcialmente nublado, tormentas aisladas y vientos moderados del noreste.

La máxima podría alcanzar los 37 grados, mientras que la mínima se mantendría en torno a los 22ºC.