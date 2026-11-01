Violento choque en Luján de Cuyo: un motociclista quedó grave y está internado en el Hospital Central

Un motociclista de 38 años chocó contra un Fiat Cronos que realizó un giro en U. A raíz del impacto, sufrió politraumatismos graves y perdió el conocimiento, por lo que fue trasladado al Hospital Central.

Un motociclista de 38 años sufrió heridas de gravedad este sábado en un choque con un automóvil en Luján de Cuyo. A raíz del impacto, perdió el conocimiento y tuvo que ser trasladado al Hospital Central de Mendoza.

El siniestro vial ocurrió alrededor de las 16.30 horas en la intersección de la calle San Martín y Thames. Los vehículos involucrados fueron un Fiat Cronos blanco y una motocicleta IKA de 150 cc.

Según los primeros datos aportados por un testigo presencial, el automóvil circulaba por la Ruta Provincial 15 de norte a sur cuando su conductor realizó un giro en U. En ese momento, la motocicleta que avanzaba detrás impactó contra el auto. De acuerdo con esa primera versión, el motociclista no habría advertido la maniobra.

Personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) asistió al conductor de la moto en el lugar. El diagnóstico fue de politraumatismos graves con pérdida de conocimiento, por lo que dispusieron su traslado al Hospital Central.

Por su parte, el conductor del Fiat Cronos, un hombre de 33 años, fue sometido a un control de alcoholemia que dio resultado negativo.

En el procedimiento intervino personal de la Comisaría 48° de Luján de Cuyo.