Cómo estará el tiempo este domingo en Mendoza: ¿va a llover?

El domingo tendrá nubosidad variable y temperaturas similares a las de este sábado. El pronóstico anticipa tormentas en algunos sectores de la provincia.

Mendoza tendrá un domingo con condiciones meteorológicas variables. Para lo que resta de este sábado se esperan lluvias y tormentas aisladas, mientras que mañana la inestabilidad continuará, principalmente en el Sur provincial, donde podrían desarrollarse tormentas durante la tarde.

De acuerdo con el pronóstico de la Dirección de Contingencias Climáticas, para este domingo 1 de noviembre se espera nubosidad variable, poco cambio de la temperatura y vientos leves del sudeste.

Durante la tarde podrían registrarse tormentas en el Sur provincial. Además, se anticipan precipitaciones hacia la noche y también en la cordillera.

La temperatura máxima llegará a los 27°C, mientras que la mínima será de 13°C.

Cómo seguirá el tiempo durante la semana

Lunes 2 de noviembre

Estará parcialmente nublado, con descenso de la temperatura y vientos leves del este.

Se esperan lluvias aisladas en el Sur provincial.

La máxima será de 24°C y la mínima de 12°C.

Martes 3 de noviembre

Se pronostica un ascenso de la temperatura, con una máxima de 28°C y una mínima de 14°C.

El cielo estará parcialmente nublado, habrá vientos moderados del sudeste y se espera inestabilidad hacia la noche.

Miércoles 4 de noviembre

Estará algo nublado, con poco cambio de la temperatura y vientos leves del este.

La máxima alcanzará los 26°C y la mínima será de 12°C.