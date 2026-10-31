Apagón en el centro de Mendoza: un corte de luz afectó a comercios, viviendas y semáforos este sábado

El corte se registró este sábado al mediodía y afectó sectores desde el Kilómetro Cero hacia el sur de Ciudad. Uno de los puntos más complicados fue el ingreso por Vicente Zapata, donde personal de Tránsito tuvo que ordenar la circulación.

Un apagón generalizado afectó este sábado al mediodía a distintos sectores del centro de Mendoza y dejó sin electricidad a locales comerciales y viviendas.

El corte también alcanzó a la red de semáforos, lo que complicó la circulación en algunas de las calles más transitadas de Ciudad.

Según los reportes, la interrupción del servicio se extendió desde la zona del Kilómetro Cero y la Peatonal Sarmiento hacia el sur de la capital.

Uno de los sectores más afectados fue el ingreso por avenida Vicente Zapata, desde el nudo vial de Costanera hasta Patricias Mendocinas. En ese tramo, varios semáforos quedaron completamente apagados, lo que obligó a reforzar el ordenamiento del tránsito.

Personal de Tránsito se ubicó en la intersección de Vicente Zapata y San Martín para dirigir la circulación de los vehículos, especialmente en el tramo comprendido entre Costanera y San Martín.

Con el correr de los minutos, el suministro eléctrico comenzó a restablecerse en distintos puntos. Sin embargo, todavía se reportaban esquinas y cruces con semáforos fuera de servicio.

Desde Edemsa informaron que la interrupción del servicio eléctrico se debió a una “falla en el alimentador que conecta la Estación Transformadora San Martín con el Centro de Distribución Montevideo“.

De acuerdo con algunos vecinos, el apagón duró alrededor de 15 minutos.