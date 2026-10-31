Masacre familiar en Argentina: asesinó a su esposa, a sus tres hijos y luego se suicidó

El hombre habría asesinado a balazos a su pareja y a sus tres hijos, de entre 10 y 14 años, y luego se habría suicidado. Los cinco fueron encontrados en una habitación de la casa.

Cinco integrantes de una familia venezolana fueron encontrados muertos en una vivienda de la localidad de Mariano Acosta, en el partido bonaerense de Merlo. La principal hipótesis de los investigadores apunta a que el padre asesinó a su pareja y a los tres hijos que tenían en común, y después se quitó la vida.

El hecho ocurrió el jueves en una casa ubicada sobre la calle Mercedes al 2400, entre Ensenada y Dinamarca, Buenos Aires. Los cuerpos fueron descubiertos el viernes, luego de que un compañero de trabajo de la mujer se preocupara por su ausencia y por no poder comunicarse con ella.

Las víctimas fueron identificadas como Evelyn Carolina Rivero Mejías, de 41 años; su pareja, Mahatma Eyvind Soihit Meza, de 44; y los tres hijos de ambos: Dan Velkan, de 14 años; Alan Nehru, de 12; y Nicole Valentina, de 10.

El caso salió a la luz cuando un compañero de trabajo de Evelyn se acercó hasta la vivienda, después de que la mujer no se presentara a trabajar y dejara de responder los llamados.

Como nadie atendió la puerta, el hombre se asomó por una ventana y advirtió que había personas tendidas dentro de la casa. Inmediatamente dio aviso al 911.

Cuando los efectivos policiales ingresaron a la propiedad, encontraron a los 5 integrantes de la familia en una misma habitación. Todos presentaban heridas de arma de fuego en la cabeza.

Los primeros exámenes forenses determinaron que la mujer y los tres menores tenían dos disparos cada uno, mientras que el hombre presentaba una única herida de bala en la sien izquierda. Junto a su cuerpo encontraron una pistola calibre 9 milímetros, marca Sarsilmaz.

Estos elementos reforzaron la principal hipótesis de la investigación: que Soihit Meza habría atacado a su familia antes de quitarse la vida. Sin embargo, las autopsias y las demás pericias deberán aportar precisiones sobre la secuencia y las circunstancias de las muertes.

La causa quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N.º 8 de Morón, dirigida por los fiscales Adriana Suárez Corripio y Nicolás Filippini. Personal de Policía Científica trabajó en el domicilio.

Otro de los aspectos que llamó la atención de los investigadores fueron las publicaciones que Soihit Meza realizaba en sus redes sociales. El hombre compartía fotografías de armas de fuego, videos de prácticas de tiro y ofrecía accesorios para pistolas.

A comienzos de octubre había publicado imágenes de una pistola Sarsilmaz SAR 9, el mismo modelo que fue encontrado junto a su cuerpo en la vivienda de Merlo. Tres semanas antes del hecho también había compartido un video de una práctica de tiro.

En esa publicación, un contacto le comentó: “Buenos tiros, amigo”. El hombre respondió: “Gracias amigo, hay que practicar y siempre estar preparado”.

De acuerdo con los registros comerciales y tributarios citados en la investigación periodística, Soihit Meza estaba inscripto en la actividad de consultoría informática y suministro de programas. También había trabajado en una compañía de seguros y en rubros vinculados con la venta y reparación de vehículos.

Los 5 integrantes de la familia eran de nacionalidad venezolana y habían emigrado a la Argentina en 2016. Antes de instalarse en Mariano Acosta, habían vivido en Marcos Paz, también en la provincia de Buenos Aires.

En una publicación de Facebook de octubre de 2017, Soihit Meza había contado su experiencia como migrante en un grupo de venezolanos que vivían en el país. Allí relató que había llegado solo, que se había alojado en un hostel de San Telmo y que había conseguido sus primeros empleos mientras buscaba reunir nuevamente a su familia.

“Ya tengo a toda mi familia acá, mi esposa y mis tres hijos“, había escrito entonces.

Algunos residentes del lugar aseguraron que habían escuchado detonaciones durante la madrugada del jueves, aunque no realizaron denuncias en ese momento.

Una vecina contó que había visto por última vez a Evelyn el lunes anterior. Según relató, la mujer solía circular en bicicleta y era una persona atenta.