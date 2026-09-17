Violento ataque a una mujer en una galería de Mendoza: la hirieron en el cuello y detuvieron a un hombre

La víctima fue atacada con un arma blanca y sufrió una herida en el cuello. El hombre detenido la conocía y se investiga un posible conflicto de pareja en contexto de violencia de género.

Una mujer fue herida en el cuello con un arma blanca en la Galería Bamac. Por el hecho, la Policía detuvo a un hombre que conocía previamente a la víctima.

De acuerdo a fuentes policiales, ambos se encontraban juntos durante la jornada del miércoles y también habían sido vistos nuevamente este jueves. A partir de estos datos, los investigadores trabajan sobre la hipótesis de un conflicto de pareja en contexto de violencia de género.

Según se pudo establecer hasta el momento, la mujer habría sido atacada con un arma blanca y sufrió una herida en el cuello.

Luego del ataque, efectivos policiales localizaron y aprehendieron al presunto autor. Durante el procedimiento también secuestraron un arma blanca y una bicicleta, elementos que quedaron a disposición de la investigación.

Testigos y registros de las cámaras de seguridad son analizados para reconstruir lo ocurrido y determinar las circunstancias del ataque.