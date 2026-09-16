Atrapados infraganti en Gran Hermano: dos ex jugadores a puros besos en la tribuna

En la antesala de la esperadísima final de Gran Hermano: Generación Dorada, dos exjugadores siguen generando repercusiones fuera de la casa. Este martes fueron enganchados infraganti en la tribuna del programa. Mirá de quiénes hablamos.

La temperatura no solo está al tope dentro de las instalaciones donde Solange Abraham y Yisela “Yipio” Pintos aguardan la consagración. En el estudio de televisión la adrenalina también se siente a flor de piel. Este martes 15 de septiembre, en la previa directa de la Gran Final de Gran Hermano: Generación Dorada por El 9 Televida, la atención mediática se la llevaron Luana Fernández y Matías Hanssen.

La joven, que viene de quedar a un paso de la definición al obtener el cuarto puesto, había recibido un contundente mensaje por parte de sus abuelos en el segmento del Derecho a réplica: le recordaron que el participante tucumano la estaba esperando afuera. Fiel a la sugerencia familiar, Luana no tardó nada en ir a buscarlo.

Infraganti en la tribuna y reacción eufórica del público

Lo que adentro de las paredes del reality fue un flirteo constante con escenas fogosas en la pileta —pero sin llegar a concretar en la intimidad— terminó por estallar a la vista de todos en las gradas del estudio.

Fue el exparticipante Ulises Apóstolo quien mandó al frente a la pareja al abordarlos con la cámara del celular mientras presenciaban la emisión en vivo tomados de la mano: “—¿Le estás dando la mano a Hanssen? ¿Qué hacés dándole la mano? —Le espetó Ulises en tono cómplice.”

Sin dar rodeos ni ocultarse de las miradas de los fanáticos, la pareja respondió sellando el momento con un apasionado beso ante el vitoreo de toda la tribuna.

Cuenta regresiva para la definición histórica

Mientras el amor y las alianzas se acomodan en el exterior, la pantalla de El 9 Televida se prepara para coronar a la campeona de la temporada 2026:

Miércoles 16 de septiembre (Gran Final): Santiago del Moro anunciará a la ganadora entre Solange “Sol” Abraham y Yisela “Yipio” Pintos . La consagrada se llevará un premio de $70 millones de pesos (más intereses de billetera virtual) y una vivienda prefabricada.

Jueves 17 de septiembre (La Noche de Campeonas): Gala especial de cierre con la entrega formal de premios y la reunión de todo el panel y los ex participantes en el piso.

Todo esto y más lo vivís en El 9 Televida.