Violento asalto en Ciudad: le dispararon a una joven de 17 años tras robarle el celular

Una adolescente de 17 años fue atacada por motochorros. Tras amenazarla con un arma de fuego, le robaron el celular y efectuaron un disparo que impactó en su espalda. La joven fue trasladada al Hospital Lagomaggiore.

Una joven de 17 años fue herida de un disparo tras un asalto armado ocurrido la noche del viernes en la intersección de calle Huarpes y Aristóbulo del Valle, en la Sexta Sección de la Ciudad de Mendoza.

Según informaron fuentes policiales, la adolescente caminaba por la zona cuando fue interceptada por dos motochorros que circulaban en una moto de 150 cc. Según el relato de la víctima, los delincuentes llevaban cascos oscuros y vestimenta negra. La amenazaron con un arma de fuego y le robaron un celular Samsung J7. Antes de escapar, uno de ellos efectuó un disparo que impactó en la región lumbar de la víctima.

Vecinos alertaron al 911, y efectivos de la Policía de Mendoza llegaron al lugar para asistir a la joven.

Personal del Servicio de Emergencias Coordinado(SEC) diagnosticó la herida de arma de fuego y dispuso el traslado de la adolescente al Hospital Lagomaggiore, donde quedó internada.

La Policía desplegó un operativo de búsqueda, pero hasta el momento no se logró localizar a los responsables. En el lugar trabajaron efectivos de la Comisaría 6ta, la Unidad de Investigación Delictiva (UID) y la Policía Científica, quienes realizaron pericias para obtener pruebas que permitan identificar a los delincuentes.

La causa quedó caratulada como “robo agravado y lesiones con arma de fuego” y continúa bajo investigación.