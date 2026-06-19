Zonda, nieve y frío, el combo para el fin de semana: cómo estará el Día del Padre en Mendoza

Mendoza vivirá un fin de semana marcado por fuertes contrastes climáticos. Mientras el sábado estará condicionado por la presencia del viento Zonda y nevadas en alta montaña, el domingo llegará con temperaturas más bajas, nubosidad e inestabilidad, justo en la celebración del Día del Padre.

Tras varios días de tiempo estable y bajas temperaturas, Mendoza se prepara para un fin de semana largo con cambios bruscos en las condiciones meteorológicas. El pronóstico anticipa la llegada de viento Zonda, nevadas en alta montaña y un marcado descenso térmico que se hará sentir durante el Día del Padre, cuando el ingreso de una masa de aire frío provocará jornadas más frescas, nubosidad e incluso probabilidad de precipitaciones en algunas zonas de la provincia.

Según explicó el meteorólogo Fernando Jara, durante la jornada de este sábado persistirá el viento en altura y podrían registrarse episodios de viento con efecto Zonda en sectores de la precordillera, generando un aumento transitorio de la temperatura en el llano.

Las previsiones indican que la temperatura mínima rondará los 5 °C, mientras que la máxima podría alcanzar entre 17°C y 19°C. En paralelo, la cordillera continuará bajo condiciones de inestabilidad, con posibles nevadas en alta montaña, especialmente en sectores del sur provincial y la zona cordillerana de Malargüe.

Desde la Dirección de Contingencias Climáticas también advirtieron sobre la continuidad de un temporal de nieve en la montaña, situación que mantiene bajo seguimiento permanente el estado del Paso Internacional Cristo Redentor.

Cómo estará el tiempo para el Día del Padre en Mendoza

El panorama cambiará notablemente durante el domingo 21 de junio, jornada en la que miles de mendocinos se reunirán para celebrar el Día del Padre.

De acuerdo con Fernando Jara, el ingreso de viento del sector sur provocará una baja de las temperaturas, aumento de la nubosidad y condiciones más inestables tanto en el llano como en la cordillera.

Las temperaturas oscilarán entre los 5°C de mínima y los 13°C de máxima. Además, existe probabilidad de lluvias débiles y aisladas en sectores del Gran Mendoza y otras zonas del llano provincial.

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El ingreso de una masa polar traerá heladas y temperaturas bajo cero

Tras el fin de semana largo, el tiempo continuará mostrando condiciones invernales más marcadas. Para el lunes se espera el ingreso definitivo de una masa de aire polar, que provocará un importante descenso térmico en toda la provincia.

Aunque el cielo permanecerá despejado y con buenas condiciones de visibilidad, las temperaturas serán muy bajas. La mínima podría descender hasta -1°C, mientras que la máxima apenas alcanzaría los 12°C.

Las autoridades meteorológicas anticipan la presencia de heladas generalizadas durante la madrugada y las primeras horas de la mañana, especialmente en áreas rurales y zonas alejadas de los centros urbanos.