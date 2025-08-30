Más carne en mal estado: decomisaron 60 kilos en un comercio de Las Heras

Durante un operativo, la Policía Rural en Las Heras incautó cortes de carne sin rotulación y fuera de la cadena de frío, en el marco del Plan Integral Estratégico contra el Abigeato.

Un nuevo operativo en Las Heras terminó con el decomiso de 60 kilos de carne que no estaban en condiciones de ser comercializados.

La acción fue llevada a cabo por la Policía Rural, en coordinación con el Municipio y el área de Bromatología local, como parte del Plan Integral Estratégico contra el Abigeato.

El procedimiento tuvo lugar en un comercio ubicado en Independencia y Lisandro Moyano, donde los efectivos constataron que la mercadería se encontraba almacenada en un freezer que no cumplía con la cadena de frío exigida por la normativa. Además, los cortes de carne carecían de la rotulación obligatoria que acredita su procedencia, lo que los volvía no aptos para el consumo humano.

Ante esta situación, se procedió al secuestro de los alimentos y a dejar al dueño del local a disposición de la Justicia.

El caso quedó enmarcado bajo el artículo 201° del Código Penal, que sanciona la venta de productos nocivos para la salud pública.

El decomiso se llevó adelante bajo las directivas del ayudante fiscal de la Oficina Fiscal N° 2.