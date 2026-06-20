Sábado con alerta amarilla por viento Zonda en Mendoza: las zonas afectadas

Mendoza tendrá un sábado con viento Zonda, ascenso de la temperatura y alerta amarilla en varias zonas. El domingo ingresa viento sur y baja la temperatura.

El Día de la Bandera llega con cambios en las condiciones del tiempo en Mendoza. Para esta jornada se espera un leve aumento de la temperatura, acompañado por viento Zonda en sectores de la precordillera y otras zonas de la provincia.

Alerta amarilla por viento Zonda

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene un alerta amarilla por viento Zonda para distintos sectores de Mendoza durante este sábado.

Las áreas alcanzadas por la advertencia son:

Precordillera de Las Heras.

Precordillera de Luján de Cuyo.

Valle de Uco.

Zona baja de Malargüe.

También rige un alerta por viento para sectores de la cordillera provincial.

Desde Defensa Civil también informaron que este fenómeno podría extenderse al Norte provincial, el Valle de Uco, la zona Este y la zona baja de Malargüe.

En alta montaña continuarán las nevadas y las condiciones de viento del oeste.

De acuerdo con el pronóstico brindado por la Dirección de Contingencias Climáticas, este sábado 20 de junio el cielo estará parcialmente nublado y la temperatura irá en ascenso.

La máxima alcanzará los 18°C, mientras que la mínima será de 4°C.

Además, se prevé la presencia de viento Zonda en la precordillera.

Qué pasa el domingo

Para el domingo 21 de junio, Día del padre, se espera un cambio en las condiciones meteorológicas debido al ingreso de viento del sector sur.

El cielo permanecerá parcialmente nublado y la temperatura descenderá de manera significativa.

La máxima será de 12°C y la mínima de 3°C.