Violenta entradera en Mendoza: encerraron a un jubilado en su casa y le robaron 30 mil euros, 15 mil dólares y su auto

Tres delincuentes armados sorprendieron a la víctima cuando regresaba a su casa y escaparon con una gran suma de dinero.

Un jubilado de 77 años fue víctima de una violenta entradera este viernes por la mañana en Rivadavia, cuando llegaba a su vivienda ubicada sobre la calle Sargento Cabral, tras haber llevado a su hija al trabajo.

De acuerdo con la información policial, el hombre fue interceptado por tres delincuentes armados, que vestían ropa azul y utilizaban guantes. Bajo amenazas, lo redujeron y lo encerraron en una de las habitaciones del domicilio.

Mientras la víctima permanecía retenida, los asaltantes recorrieron la vivienda y sustrajeron una importante suma de dinero en efectivo: 30 mil euros, 15 mil dólares y 150 mil pesos. También se llevaron un teléfono celular y un arma de fuego.

Antes de darse a la fuga, los ladrones escaparon en el vehículo de la víctima, un Toyota Etios blanco.

El hombre logró salir por una ventana de la habitación donde estaba encerrado y pidió ayuda a vecinos, quienes alertaron a la Policía.

En el lugar trabajó personal de la Policía Científica y efectivos de la Comisaría 13°, que avanzan con las medidas para identificar a los autores.