Violencia en Mendoza: apuñalaron a dos jóvenes y están internados en el Hospital Central

El ataque ocurrió en Agrelo y ambos heridos debieron ser trasladados de urgencia al Hospital Central por la gravedad de las lesiones.

Dos jóvenes de 27 y 28 años resultaron heridos con arma blanca durante un violento episodio ocurrido en la noche del viernes en Agrelo, Luján de Cuyo. Ambos fueron asistidos en un centro de salud y luego derivados al Hospital Central debido a la gravedad de las lesiones.

El hecho ocurrió cerca de las 21.40 horas, cuando el Centro de Salud N° 31 de Luján dio aviso a la Policía sobre el ingreso de dos hombres con heridas compatibles con un ataque con cuchillo.

Según el diagnóstico médico, uno de los jóvenes presentaba una herida de arma blanca en el tórax, mientras que el otro tenía una lesión en la axila derecha. Tras la primera atención, los profesionales dispusieron su traslado a un hospital de mayor complejidad.

Al ser entrevistados por los efectivos, las víctimas señalaron como presunto agresor a un hombre identificado como “Matías”, con quien según indicaron, mantienen conflictos desde hace tiempo.

La causa quedó a cargo de la Oficina Fiscal de Luján, que avanza con las actuaciones correspondientes.