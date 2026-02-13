Fuerte accidente en San Martín: un hombre internado tras el choque de dos autos

Un fuerte accidente vial se registró este viernes por la mañana en el departamento de San Martín y dejó como saldo varios heridos, uno de ellos con lesiones de gravedad.

El siniestro ocurrió alrededor de las 8.30 en la intersección de las calles Gutiérrez y Remedios de Escalada, jurisdicción de la Comisaría 12.

Según la información oficial, el hecho involucró a un Toyota Corolla Cross, conducido por un hombre de 41 años identificado como C.A.R., y un Volkswagen Fox, al mando de L.J.D., de 51 años.

De acuerdo a la reseña policial, el Toyota circulaba por Remedios de Escalada en sentido sur a norte, mientras que el VW Fox lo hacía por Gutiérrez de este a oeste. Al llegar a la intersección, y por causas que aún se investigan, ambos vehículos colisionaron.

Como consecuencia del impacto, el conductor del VW Fox sufrió politraumatismos graves y un traumatismo encéfalo craneano (TEC) con pérdida de conocimiento, por lo que fue trasladado al Hospital Perrupato para su atención.

En tanto, el conductor del Toyota arrojó resultado negativo en el test de alcoholemia (0,00 g/l) y presentó politraumatismos en la pierna izquierda. Su acompañante, una mujer de 40 años, sufrió politraumatismos leves.

También resultaron con lesiones leves una niña de 5 años que viajaba en el VW Fox y otra acompañante de 32 años.

Personal policial y sanitario trabajó en el lugar para asistir a los heridos y determinar la mecánica del hecho.