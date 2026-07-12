La Garrafa en tu Barrio: dónde y cuándo podés conseguir el envase de 10 kilos a menos de $15000 esta semana

El programa provincial continuará recorriendo todos los departamentos con precios subsidiados para familias sin gas natural. Conocé el cronograma completo de esta semana.

El Gobierno de Mendoza mantiene en marcha el programa La Garrafa en tu Barrio, una iniciativa que busca acercar este servicio a las familias que no cuentan con conexión a gas natural.

El objetivo es garantizar el acceso a este recurso esencial.

Durante esta semana, el operativo llegará a los 18 departamentos de la provincia con precios diferenciados según la zona.

Precios de la garrafa de 10 kg

$15.500 en Alta Montaña en las zonas de Uspallata, Polvaredas, Puente del Inca, Punta de Vacas y Las Cuevas.

en Alta Montaña en las zonas de Uspallata, Polvaredas, Puente del Inca, Punta de Vacas y Las Cuevas. $15.000 en los departamentos de Capital, Guaymallén, Godoy Cruz, Maipú, Luján de Cuyo.

en los departamentos de Capital, Guaymallén, Godoy Cruz, Maipú, Luján de Cuyo. $14.000 en los departamentos de Rivadavia, Junín, San Martín, Santa Rosa y La Paz.

en los departamentos de Rivadavia, Junín, San Martín, Santa Rosa y La Paz. $14.500 en los departamentos de Tunuyán, Tupungato y San Carlos.

en los departamentos de Tunuyán, Tupungato y San Carlos. $16.000 en los departamentos de Malargüe.

en los departamentos de Malargüe. $15.000 en el departamento de San Rafael y General Alvear.

en el departamento de San Rafael y General Alvear. $15.000 en los departamentos de Lavalle y Las Heras.

Requisitos para acceder al beneficio

Quienes deseen comprar la garrafa subsidiada deberán presentarse con:

El envase vacío.

vacío. Fotocopia del DNI.

Certificación negativa de ANSES.

En el caso de jubilados y pensionados, también se debe llevar la fotocopia del carnet de PAMI.

Las personas con discapacidad deberán presentar su DNI y el Certificado Único de Discapacidad (CUD). Si el beneficiario no puede concurrir, la persona autorizada deberá presentar su propio DNI junto con el del titular.

Cronograma del 13 al 18 de julio

Lunes 13

Guaymallén

El Sauce. Barrio El Carmen. José Luis Cabezas y Piscis. A las 9.30.

El Bermejo. Delegación El Bermejo. Avellaneda 4254. A las 11.

El Bermejo. Barrio La Micela. 4 de Junio y La Merced. A las 13.

General Alvear

Bowen. Barrio El Cerrito. Salón Comunitario. A las 9.

Bowen. Los Campamentos. Centro de Salud. A las 10.45.

San Martín

Nueva California. Barrio Loteo Cruz. Plaza. A las 14.

Nueva California. Unión Vecinal. Calle Molinari y Santa Marina. A las 15.

El Central. Calle Mendoza. Ingreso. A las 16.

El Central. Calle Mendoza y Pardo. Playón Municipal. A las 17.

Maipú

Santa Blanca. Centro de Salud Santa Blanca 58. Calle Santa María de Oro 1263. A las 9.30.

San Roque. Localidad. Isla Chica. Centro de Salud 311. Isla Chica 2835. A las 10.30.

San Roque. Localidad. Isla Grande. Escuela 1-169 Emilio Barrera. Ruta 60 esquina Costa. A las 11.30.

San Roque. Barrio La Esperanza. Manzana A Casa 1. Sobre Ruta provincial 50. A las 12.30.

Santa Rosa

Las Catitas. Barrio Cristo La Piedad. A las 15.

Las Catitas. Barrio La Costanera. Calle Remedios de Escalada. A las 15.30.

Las Catitas. Frente a Terminal. A las 16.

Las Catitas. Catitas Viejas, frente a Club Auxilium. A las 16.30.

Las Heras

El Resguardo. Barrio Todos Unidos. Manzana A Casa 21. A las 9.30.

El Resguardo. Cancha del Barrio Eva Perón. Abel Zapata y Provincias Unidas. A las 10.30.

Panquehua. Gutiérrez y Catamarca. Merendero Daniela. A las 11.30.

Las Heras- Uspallata

Uspallata. Barrio La Fundición. Calle Pública frente a cementerio. A las 10.

Uspallata. Barrio Dr. Panella. Plaza. A las 10.30.

Uspallata. Barrio IPV. Plaza Sarmiento. A las 11.

Tunuyán

Colonia Las Rosas. Ruta Provincial 92 y calle Reyna. (Ex Cua Cua). A las 9.30.

La Estacada. Barrio Arroyo Guiñazú. Plaza. Callejón Rufino Muñoz. A las 10.30.

La Estacada. Barrio Santa Ana. Loteo Nadal. A las 11.30.

La Estacada. Club Pucará. Ruta Nacional 40 y calle La Fe. A las 12.30.

San Rafael

Cañada Seca. Calle Larga y Calle 5. Unión Vecinal. A las 9.30.

Martes 14

Guaymallén

Capilla del Rosario. Barrio Patrón Santiago. SUM.Virgen del Milagro 792. A las 9.

Belgrano. Centro de Salud 196. Pedro Molina y Santiago Araujo. A las 10.30.

Belgrano. Unión Vecinal San Juan Bosco. Calle Catamarca entre Namuncurá y María Auxiliadora. A las 12.

Pedro Molina. Oruro 2673. Alcorta y Montevideo. A las 13.

Rivadavia

Los Campamentos. La Forestal. Escuela 1-402 Enrique Tittarelli. A las 10.

Los Campamentos. Barrio Titarelli. Escuela Bautista Gargantini. A las 10.30.

Los Campamentos. La Verde. Escuela 1-058 Heriberto Baeza. A las 11.30.

Los Campamentos. Barrio Lencinas. Unión Vecinal. A las 12.

General Alvear

Ciudad. Paraje. El Nevado. Escuela Maximiliano Leiva. A las 9.

Ciudad. Barrio Prensa. Manzana H Casa 5. A las 10.45.

Godoy Cruz

Villa Marini. Playón Deportivo Isla Campo Pappa. Calle Virgen del Valle s/n. A las 9.

Villa Marini. Barrio La Estanzuela. Playón de Liga de Fútbol Infantil. Boulevard Olmo Zarate y Lago Hermoso. A las 10.

San Vicente. Piedras Blancas. Sector A. Oeste de Godoy Cruz. A las 11.

Villa del Parque. Campo Pappa. Centro de Formación. Perón y Cutral Co. A las 12.

Villa del Parque. Barrio Sol y Sierra. SUM. Segundo Sombra s/n. A las 13.

Villa del Parque. Unión Vecinal Barrio Suárez. Calle Río Juramento 2574. A las 14.

San Rafael

Cañada Seca. Paraje. Los Sifones. A las 9.30.

Malargüe

Ciudad. Barrio Carbometal. Calle Ejército de los Andes 2000. A las 8.30.

Luján

Agrelo. Barrio Tierras Vivas. Entrada a barrio. A las 9.30.

Agrelo. Asentamiento San José. Cancha de Fútbol. A las 10.45.

Agrelo. Barrio Costa Esperanza. Posta Sanitaria. A las 12.

Junín

Algarrobo Grande. Club Estrella. A las 10.

Alto Verde. CIC. A las 11.

Tupungato

Cordón del Plata. Barrio Integración. SUM. A las 10.

La Paz

Las Colonias. 9 de Julio y Osvaldo Pinto. A las 10.

Villa Antigua. Plaza Mitre. A las 11.

Las Chacritas. Predio San Expedito. A las 11.30.

Las Chacritas. Comunidad. A las 12.

Las Chacritas. Refugio Timoteo Garro. A las 12.20.

Miércoles 15

Maipú

Luzuriaga. Barrio Amas de Casa Manzana C. Casa 7. Espacio Verde. A las 9.30.

Ciudad. Barrio El Rosal II. Manzana B. Casa 3. A las 10.30.

Ciudad. Barrio Ciancio. Falucho y Vidal Serra. A las 11.30.

San Martín

Palmira. Barrio Ramonoff. Cancha de Fútbol. A las 9.

Palmira. Barrio Río Mendoza. Plaza. A las 10.

Palmira. Barrio Villa Adela. Plaza. A las 11.

Palmira. Barrio Villa Obrero. CIC. A las 11.30.

San Rafael

Cañada Seca. Paraje. Los Claveles. A las 9.

Cañada Seca. La Correina. A las 11.30.

San Carlos

Eugenio Bustos. Paraje. El Cepillo. Barrio Renacer. A las 10.

Eugenio Bustos. Calle El Indio. Predio Notamadera. A las 11.

Eugenio Bustos. Calle Lobos y Libertad. A las 12.

Lavalle

Secano Lavallino. Paraje. El Retamo. A las 9.

Secano Lavallino. Paraje. Lagunitas. A las 9.30.

Secano Lavallino. Paraje. San Miguel. A las 10.30.

Secano Lavallino. Paraje. El Puerto. A las 11.30.

Secano Lavallino. Paraje. La Majaba. A las 12.

Secano Lavallino. Paraje. Cavadito. A las 13.

Secano Lavallino. Paraje. Asunción. A las 13.30.

Luján

Chacras de Coria. Barrio Valle Encantado. Cancha de Fútbol. A las 9.30.

Chacras de Coria. Plazoleta Levy. Benito de San Martín s/n. A las 10.45.

La Puntilla. Barrio La Merced. Calle Antártida Argentina esquina Tropero Sosa. A las 11.15.

Junín

Philipps. Delegación Municipal. A las 10.

Philipps. Barrio Otoyanes. SUM. A las 11.

Guaymallén

El Bermejo. Plaza del Barrio Alameda. Allayme y Guerra. A las 9.

El Bermejo. Barrio San Jorge. SUM. San Lorenzo a metros de Capilla de Nieve. A las 10.30.

Nueva Ciudad. Delegación Nueva Ciudad. San José y Villa Nueva Norte. Tropero Sosas 519. A las 12.30.

Las Heras

El Pastal. La Polvosa y Ruta 40. A las 9.30.

El Pastal. Escuela 1-087 Abdón Abraham. Ruta Nacional 40 y San Esteban. A las 10.30.

El Pastal. CEDRyS 11. El Pastal y San Esteban. A las 11.30.

General Alvear

Ciudad. Contingencias Sociales. Pedro Molina y Entre Ríos. A las 9.

Tunuyán

La Puntilla. Paraje. El Totoral. Escuela 1-375 José Pedroni. Calle Guiñazú s/n. A las 9.30.

La Puntilla. Barrio La Puntilla. Calle Guiñazú y Pública. A las 10.30.

La Primavera. Centro de Salud 61 Dr. Juan J. Begué. Calderón s/n. A las 11.30.

Ciudad. Delegación Provincial Vialidad. Calle 25 de Noviembre s/n. A las 12.30.

Capiz. Barrio El Capacho. Carril Nacional y Calle Pública. A las 16.30.

Jueves 16

Guaymallén

Jesús Nazareno. Barrio Rodríguez. Olavarría 1611. A las 9.

Las Cañas. Delegación Las Cañas. Cangallo y Estrada. A las 10.30.

Dorrego. Plaza Ejército de los Andes. Remedios de Escalada entre Darwin y Juan José Paso. A las 12.30.

Godoy Cruz

Benegas. Barrio Flor de Cuyo. Unión Vecinal. Ricardo Güiraldes 157. A las 9.

Trapiche. Barrio Urundel. Calle Los Renos s/n. A las 10.

San Vicente. Barrio Piedras Blancas. Sector C. Oeste de Godoy Cruz. A las 11.

Villa del Parque. Barrio Aconcagua. Consulta L y Pareditas. A las 12.

Villa del Parque. Barrio SUPE. Talcahuano 4000. A las 13.

Las Heras- Alta Montaña

Uspallata. Barrio Las Bóvedas. Plaza. Calle Pública. A las 10.

Uspallata. Informador turístico. A las 10.30.

Uspallata. Barrio Villa Clarita. Plaza. A las 12.

Uspallata. Barrio Los Pinos. Plaza. A las 12.30.

Junín

Ciudad. Callejón Cartechini. Frente a Jardín Maternal Luna Lunera. A las 10.

Ciudad. Desarrollo Social Municipal. A las 11.

Luján – Potrerillos

Potrerillos. Informador Turístico. Camino del Puma s/n. Villa de Potrerillos. A las 10.30.

El Salto. Escuela 1-558 Río Blanco. Avenida de los Cóndores s/n. A las 11.30.

Las Vegas. Cruce de Ruta 89 y Avenida del Sol. A las 12.30.

Tupungato

Gualtallary. Plaza Divino Niño. A las 10.

La Arboleda. Lotes Pelegrina. Plaza. A las 11.

San Rafael

Cañada Seca. Club Los Campesinos. A las 9.30.

Viernes 17

Tunuyán

Vista Flores. Centro de Salud 98 Dr. Juan José Delgado. Calle 25 de Mayo 230. A las 9.30.

Ciudad. Centro de Salud 191 Dra. Rosa de las Mercedes Angelini. Ruta nacional 40. Kilómetro 84. A las 11.

Ciudad. Centro de Salud Dr. Miguel Ángel Manzano. Calle San Lorenzo s/n. A las 12.

General Alvear

Bowen. Barrio El Tanque. A las 9.

Bowen. Paraje. El Rincón. Casa F y 22. A las 10.45.

Bowen. Paraje. El Monarca. Última Casa. A las 11.15.

Lavalle

El Plumero. Barrio El Plumero. A las 11.

La Bajada. Barrio La Bajada. Plaza. A las 11.30.

La Bajada. Barrio Norte Argentino. A las 12.

El Carmen. Barrio El Carmen. A las 13.

San Rafael

Villa 25 de Mayo. Plaza Bicentenario. Plaza. A las 9.

San Martín

Alto Verde. Barrio Santa Cecilia II. Plaza. A las 9.

Alto Verde. Callejón Villa Laura. Ingreso. A las 10.

Alto Verde. Barrio Fátima. Manzana B Casa 1. A las 11.

Alto Verde. Barrio Cavagnaro. Playón. A las 12.

Alto Verde. Barrio La Florida. Ingreso a barrio. A las 12.30.

Rivadavia

Mundo Nuevo. Cooperativa de Servicios Públicos. A las 9.30.

Ciudad. Plazoleta Sargento Cabral. A las 11.20.

Capital

Sección Once. Barrio La Favorita. Frente a Jardín Primeros Pasos. Carlos Verdasco y Juana Azurduy. A las 9.

Sección Once. Barrio La Favorita. Calle Aliar y Pablo Neruda. A las 10.

Sección Once. Barrio La Favorita. Barrio El Triángulo. Calle Benedetti y Cadetes Chilenos. A las 11.

Sección Once. Barrio La Favorita. Barrio René Favaloro. Manzana 9, Casa 7. A las 11.40.

Sección Once. Barrio La Favorita. CAM. A las 12.15.

Sección Siete. Barrio Soberanía. Centro Integrador 2. A las 13.

Sección Siete. Barrio San Martín. Comisaría 33. A las 13.30.

Malargüe

Ciudad. Barrio 60 Aniversario. Calle Jorge Luis Borges 742. A las 9.

Maipú

Luzuriaga. Barrio Renacer. Manzana C. Casa 4. A las 9.30.

Gutiérrez. Barrio Cavagnaro. Calle Rosendo Silva 238. A las 10.30.

Gutiérrez. Barrio Corazón de Jesús. Calle Río Diamante y Correa. Frente a escuela. El Bloque. A las 11.

Junín

Medrano. Paraje. El Martillo. Barrio El Vivero. A las 10.

Medrano. Paraje. El Martillo. Barrio El Martillo. A las 10.30.

Medrano. Delegación Municipal. A las 11.

Las Heras

El Challao. Rotonda de los bomberos. Regalado Olguín y Valle de Las Leñas. A las 9.30.

El Challao. Barrio Sueños de María. Manzana E. Casa 33. A las 10.30.

El Challao. Barrio Aeroparque. CEDRyS 4. Las Dalilas y Gran Capitán. A las 11.30.

Sábado 11

Tunuyán

El Algarrobo. Barrio Copacabana. Callejón Porfidia Churquina. A las 9.30.

El Algarrobo. Salón Unión Vecinal Loteo Danti. Gerónimo Ortega s/n. A las 10.30.

Villa Seca. Centro de Salud 181 Dra. Victoria Aruani. Corredor Productivo s/n. A las 11.30.

Los Sauces. Centro de Salud 97. Tabanera s/n. A las 12.30.

Las Heras

El Algarrobal. Feria El Algarrobal. A las 10.

Rivadavia

Ciudad. Barrio SOEM. A las 10.

Ciudad. Barrio Inmaculada. A las 11.30.

Capital

Recorrido 1

Sección Once. Barrio La Favorita. Frente a Jardín Primeros Pasos. Carlos Verdasco y Juana Azurduy. A las 9.

Sección Once. Barrio La Favorita. Calle Aliar y Pablo Neruda. A las 10.

Sección Once. Barrio La Favorita. Barrio El Triángulo. Calle Benedetti y Cadetes Chilenos. A las 11.

Sección Once. Barrio La Favorita. Barrio 31 de Mayo. Escuela Claret. A las 11.15.

Sección Once. Barrio La Favorita. Barrio René Favaloro. Manzana 9, Casa 7. A las 11.40.

Sección Once. Barrio Jardín Algarrobo. A las 12.15.

Recorrido 2