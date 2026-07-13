Buscan una familia para un niño mendocino de 9 años que es cariñoso, empático y sueña con tener un hogar

Tiene 9 años, es amable y afectuoso. Le gusta el asado, disfruta cocinar y sueña con crecer en una familia que lo acompañe y le brinde amor. El Juzgado de Familia de Las Heras abrió una convocatoria pública para encontrarle un hogar.

J. es un niño mendocino de 9 años que sueña con encontrar una familia que lo acompañe en cada etapa de su vida. El pequeño espera tener un hogar donde lo reciban al volver de la escuela, celebren sus logros, lo contengan en los momentos difíciles y le hagan sentir, todos los días, que es parte de una familia.

Desde el Juzgado de Familia de Las Heras impulsan una convocatoria pública para encontrar a las personas dispuestas a brindarle ese espacio de amor, cuidado y estabilidad que necesita para crecer.

Las personas que comparten el día a día con J. lo describen como un chico amable, afectuoso y muy sensible. Tiene una gran capacidad para ponerse en el lugar de los demás y suele acercarse a quienes están tristes para acompañarlos y hacerlos sentir mejor.

Además, disfruta de las muestras de cariño y responde con naturalidad al afecto de las personas que lo rodean. También se destaca por su facilidad para hacer amigos y compartir momentos con otros niños.

Actualmente cursa cuarto grado y asiste a la escuela con acompañamiento terapéutico, donde logró integrarse de manera positiva con sus compañeros.

Le encanta jugar, ir a la plaza y mirar dibujos animados. Su gran pasión es Dragon Ball Z, una serie que sigue de cerca y de la que es un verdadero fanático.

Entre sus comidas preferidas se encuentran la pizza y el asado. Pero su interés por la cocina va más allá de comer: disfruta colaborar en la preparación de las comidas y participar en las tareas culinarias.

J. también realiza distintos tratamientos de salud que forman parte de su rutina y que, según informaron, presentan avances favorables.

Las personas que lo conocen resaltan su fortaleza y su dulzura. A pesar de las dificultades que atravesó, mantiene una actitud esperanzada y una enorme capacidad para brindar afecto.

La convocatoria está dirigida a familias que puedan ofrecerle mucho más que un hogar. Se busca que los adultos respeten sus tiempos, lo acompañen con paciencia, lo hagan sentir aceptado y elegido, y construyan junto a él un proyecto de vida basado en el cariño, la confianza y la contención.

Como cualquier niño, J. disfruta celebrar su cumpleaños, recibir palabras de aliento cuando enfrenta desafíos y compartir momentos de alegría con las personas que lo quieren.

Cómo participar de la convocatoria

El Juzgado de Familia de Las Heras abrió la convocatoria pública para quienes deseen asumir el compromiso de acompañar a J. en su crecimiento y ofrecerle una familia.

Las personas interesadas pueden solicitar una entrevista escribiendo al correo rpamendoza@jus.mendoza.gov.ar o comunicándose por WhatsApp al 261 679-9541.