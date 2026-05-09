Viento fuerte en Mendoza: más de 100 incidentes con árboles, postes y cables caídos

Las ráfagas provocaron caída de árboles, postes y cables cortados en distintos puntos del Gran Mendoza y el Este. El departamento más afectado fue Guaymallén, con un total de 28 novedades registradas.

El fuerte viento de la noche del viernes y la mañana de este sábado dejó más de 100 incidentes en Mendoza, según el último reporte oficial. Se trata de intervenciones vinculadas principalmente a árboles y ramas caídas, postes derribados y cables afectados, además de algunos daños materiales.

De acuerdo al relevamiento, el departamento más afectado fue Guaymallén, con un total de 28 novedades registradas. Allí se contabilizaron 20 caídas de árboles o ramas, 7 postes y al menos un caso de cables cortados.

El reporte de daños

Maipú:

Árboles y/o ramas caídas: 6

Postes caídos: 2

Total: 8

Guaymallén:

Árboles y/o ramas caídas: 20

Postes caídos: 7

Cables cortados y/o caídos: 1

Total: 28

Las Heras:

Árboles y/o ramas caídas: 4

Postes caídos: 1

Cables cortados y/o caídos: 2

Total: 7

Capital:

Árboles y/o ramas caídas: 3

Total: 3

Luján de Cuyo:

Árboles y/o ramas caídas: 8

Total: 8

Lavalle:

Árboles y/o ramas caídas: 9

Postes caídos: 2

Total: 11

Godoy Cruz:

Árboles y/o ramas caídas: 3

Postes caídos: 2

Cables cortados y/o caídos: 2

Total: 7

Rivadavia:

Árboles y/o ramas caídas: 1

Total: 1

San Martín:

Árboles y/o ramas caídas: 9

Cables cortados y/o caídos: 2

Voladura de techo: 2

Total: 13

Junín:

Árboles y/o ramas caídas: 13

Postes caídos: 2

Accidente de tránsito: 1

Total: 16

En total, se contabilizaron 102 novedades informadas a través del sistema de emergencias y los coordinadores municipales, mientras que el resto de los departamentos no presentó reportes de consideración.