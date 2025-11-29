Video: vandalizaron un monumento en la Plaza Italia, los descubrieron y tuvieron que limpiarlo

El sistema de videovigilancia de la Ciudad registró el momento en que dos jóvenes pintaban un monumento en Plaza Italia. Tras ser interceptados por preventores municipales, fueron obligados a limpiar el daño y ahora podrían enfrentar sanciones adicionales.

El pasado jueves, dos jóvenes fueron sorprendidos mientras realizaban pintadas sobre uno de los monumentos ubicados en la Plaza Italia. El hecho quedó registrado por el sistema de videovigilancia municipal, que permitió una rápida intervención.

Las cámaras detectaron el momento exacto en el que un hombre y una mujer pintaban la estructura. Inmediatamente, preventores municipales llegaron al lugar y los interceptaron.

Como parte de la sanción, y bajo supervisión del personal de seguridad, los dos jóvenes tuvieron que limpiar la pintada utilizando diluyente y aguarrás.

La acción fue considerada una infracción al Código de Convivencia Ciudadana, por lo que ambos quedaron sujetos a las sanciones previstas para este tipo de hechos en la vía pública. Además, el caso será elevado al Jurado Vecinal de la Ciudad de Mendoza, que analizará el daño y podría imponer medidas adicionales.