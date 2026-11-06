Video sensible: iba a trabajar, chocó contra un caballo en Las Heras y ambos murieron

El accidente ocurrió cerca de las 8.20 en calle Santa Rita. El hombre fue asistido por una ambulancia, pero murió pese a las maniobras de reanimación. El caballo también falleció.

Un hombre murió este viernes por la mañana luego de chocar con su vehículo contra un caballo en Las Heras. El accidente ocurrió sobre calle Santa Rita, cuando se dirigía a trabajar al Parque Industrial del departamento.

El siniestro se produjo cerca de las 8.20. Por causas que se investigan, el conductor impactó contra el animal, perdió el control del vehículo y terminó fuera de la calzada, entre unos arbustos ubicados a un costado del camino.

Tras el choque, llegó una ambulancia y el personal médico realizó maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) al conductor. Sin embargo, el hombre falleció.

El caballo también murió como consecuencia del impacto. En el lugar trabajó personal del Cuartel Central de Bomberos y compañeros de trabajo de la víctima se acercaron al lugar al enterarse del accidente.

Por el operativo, el tránsito permaneció totalmente cortado sobre calle Santa Rita.