Por el viento Zonda, suspendieron las clases en un departamento de Mendoza: qué dice el pronóstico para el viernes

La Dirección General de Escuelas dispuso la suspensión de las actividades presenciales durante los turnos vespertino y nocturno en Malargüe. En el resto de la provincia, las clases se dictarán con normalidad. Cómo estará este viernes 6 de noviembre.

La Dirección General de Escuelas (DGE) suspendió las clases presenciales este jueves 5 de noviembre en Malargüe debido a la alerta amarilla por viento Zonda y los pronósticos de condiciones meteorológicas adversas. La medida alcanza a los turnos vespertino y nocturno de todos los establecimientos educativos del departamento.

Según informó el organismo, la decisión se tomó de manera preventiva, teniendo en cuenta las advertencias del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y las recomendaciones de la Dirección de Defensa Civil de Mendoza.

Las escuelas deberán continuar con las actividades de manera virtual a través de la plataforma Aulas EduTec, siguiendo los protocolos establecidos por la DGE.

En tanto, en el resto de la provincia, las clases presenciales se desarrollarán con normalidad.

Dónde se espera viento Zonda este jueves en Mendoza

De acuerdo con el pronóstico de contingencias climáticas, el viento Zonda podría afectar principalmente a Malargüe, el sur de ese departamento, el Valle de Uco y posiblemente San Rafael.

El fenómeno está previsto desde el mediodía y podría extenderse hasta aproximadamente las 22. Se esperan velocidades promedio de 45 kilómetros por hora, con ráfagas superiores.

Además, se anticipa viento débil del sector norte desde las 11 hasta las 21 en las zonas Norte, Este y Sur de Mendoza.

Cómo estará el tiempo en Mendoza este viernes

El viernes 6 de noviembre llegará un frente frío acompañado por viento Sur, que comenzaría a ingresar durante la madrugada: alrededor de la 1 en la Zona Sur y cerca de las 4 en las zonas Norte y Este.

Se prevé que el viento se mantenga durante toda la jornada, con velocidades promedio de 45 kilómetros por hora y ráfagas más intensas durante la tarde.

También se esperan lluvias y condiciones de inestabilidad en distintos sectores de la provincia. Las precipitaciones comenzarían al mediodía en Malargüe y, durante la tarde, podrían extenderse al Valle de Uco y la Zona Sur.

Por la noche, la inestabilidad alcanzaría también la Zona Este y el Gran Mendoza. No se descarta la posibilidad de tormentas intensas y caída de granizo, principalmente en el Valle de Uco y el Sur provincial.

El pronóstico para el sábado en Mendoza

Para el sábado 7 de noviembre se anticipa una mejora de las condiciones meteorológicas. Durante las primeras horas podría registrarse cierta inestabilidad únicamente en el Gran Mendoza, pero desde las 10 se espera cielo despejado en todo el llano provincial.

El viento será leve del sector norte entre las 12 y las 21, especialmente en el Valle de Uco y la Zona Sur.