Caso Morena González: qué encontraron en la inspección ocular en las picadas de Lavalle y cómo sigue la causa

La inspección se realizó con la participación de Policía Científica, la Fiscalía y un ingeniero civil convocado por la querella para analizar la construcción del muro. A más de un mes de la muerte de la joven de 18 años, todavía no hay imputados y la defensa, ahora encabezada por Fernando Burlando.

La investigación por la muerte de Morena González, la joven de 18 años que falleció tras el trágico episodio ocurrido en las Picadas de Lavalle, sumó una nueva instancia este jueves con una inspección ocular en el predio donde sucedieron los hechos. La medida contó con la participación de la Fiscalía, Policía Científica y la nueva defensa de la familia, encabezada por los abogados Fernando Burlando y Eliana Quintero.

Durante el procedimiento, que se extendió aproximadamente dos horas y media, se realizaron mediciones y un relevamiento técnico del lugar. La querella también estuvo acompañada por un ingeniero civil, que intervino como perito de parte para analizar aspectos vinculados con la construcción del muro.

A más de un mes del episodio, todavía no hay personas imputadas en la causa. La nueva representación legal anticipó que solicitará más medidas de prueba durante la próxima semana para reconstruir lo ocurrido y determinar posibles responsabilidades.

Qué encontraron durante la inspección ocular en las picadas de Lavalle

La inspección se realizó durante la mañana de este jueves en el predio donde ocurrió el hecho que terminó con la vida de Morena. Según explicó la abogada Eliana Quintero, la medida permitió comenzar con un relevamiento técnico y tomar distintas dimensiones del lugar.

El procedimiento estuvo a cargo de Policía Científica y contó con la participación de un ingeniero civil que trabaja con la defensa de la familia. Uno de los puntos que se buscó analizar fue la construcción del muro y las condiciones del sector donde ocurrió la tragedia.

“Fuimos con el ingeniero, que es nuestro perito de parte, para ver algunas cuestiones de la construcción del muro. Empezamos ya a tomar algunas medidas probatorias“, explicó Quintero.

La letrada también aclaró que el predio permanece cerrado y precintado. Si bien las lluvias y las condiciones climáticas modificaron algunos aspectos del lugar, sostuvo que no hubo una intervención deliberada sobre la escena.

La inspección se había postergado debido a las precipitaciones registradas en la zona. Finalmente, este jueves los investigadores pudieron realizar el relevamiento junto con la querella.

Fernando Burlando asumió la representación legal de la familia de Morena

La inspección ocular se concretó en medio de un cambio en la representación legal de la familia González. En las últimas horas se confirmó que el reconocido abogado Fernando Burlando asumió la querella junto a la letrada mendocina Eliana Quintero.

Burlando sigue los avances de la causa desde Buenos Aires y, según se informó, ya cuenta con la matrícula habilitada para ejercer en Mendoza. Por ese motivo, podrá intervenir formalmente en el expediente y participar de las próximas instancias, aunque no estuvo presente en la inspección de este jueves.

Quintero anticipó que la defensa continuará trabajando en nuevas medidas probatorias. “En el transcurso de la semana que viene también vamos a ir solicitando nuevas medidas”, señaló.

Por qué todavía no hay imputados por la muerte de Morena González

Uno de los datos centrales de la investigación es que, a más de un mes del episodio, no hay personas imputadas por la muerte de la joven.

La nueva querella busca que se profundice el análisis de las circunstancias en las que ocurrió el hecho y que se determinen las posibles responsabilidades penales. Entre los aspectos que generan interrogantes para la defensa se encuentra el retiro del vehículo involucrado de la escena.

La abogada también señaló que Morena se encontraba sentada en las gradas cuando ocurrió el episodio y que la caída de una pared le provocó las lesiones que terminaron con su vida.

La inspección ocular forma parte de las primeras medidas probatorias impulsadas por la nueva representación legal. La semana próxima será clave para conocer qué otras diligencias solicitará la querella y cómo continuará la investigación.