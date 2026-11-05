Encontraron una serpiente en el Cerro de la Gloria y asustó a deportistas y turistas

El ejemplar fue visto por un grupo de personas que entrenaba en la zona. Aunque la falsa coral no representa un peligro para los humanos, advierten sobre la importancia de no acercarse ni intentar manipular serpientes.

Una serpiente sorprendió a deportistas y visitantes en el Cerro de la Gloria, uno de los espacios más concurridos de Mendoza. Se trataba de un ejemplar de falsa coral, una especie propia de la fauna local que fue advertida por un grupo de personas mientras realizaba actividad física en el lugar.

El hallazgo generó preocupación entre quienes transitaban por la zona, principalmente porque la falsa coral puede confundirse con la coral verdadera, una especie venenosa y potencialmente peligrosa para las personas.

El grupo de deportistas que subía al cerro advirtió la presencia del animal y se sorprendió al encontrarlo en el camino. Las autoridades recomendaron no acercarse, intentar atraparlo ni tomar ninguna medida por cuenta propia. Lo indicado es fotografiarlo desde una distancia segura, si es posible, y dar aviso a las autoridades correspondientes.

El temor de los visitantes ante la presencia de serpientes

Durante el recorrido por el Cerro de la Gloria, el equipo periodístico consultó a deportistas y visitantes sobre la posibilidad de encontrarse con serpientes mientras realizan actividades al aire libre.

Algunas personas reconocieron que no les genera demasiado temor, mientras que otras admitieron tenerles fobia. Tamara, una de las visitantes entrevistadas, contó que de chica estuvo cerca de una serpiente y que desde entonces siente mucho miedo.

Otros visitantes señalaron que, ante la aparición de un ejemplar, su primera reacción sería alejarse.

¿Son peligrosas las serpientes que hay en Mendoza?

En Mendoza habitan distintas especies de serpientes y culebras. La mayoría no representa un peligro para las personas, aunque existen especies venenosas, como la coral verdadera.

Durante el informe también señalaron que, en los últimos 30 años, se registraron apenas tres casos de mordeduras de coral que requirieron intervención.

Además, explicaron que las serpientes generalmente evitan el contacto con los humanos y buscan escapar. En determinadas circunstancias, cuando se sienten amenazadas o alguien se acerca demasiado, pueden reaccionar para defenderse.

La presencia de estos animales en espacios naturales forma parte de la fauna silvestre de Mendoza. Por eso, ante un encuentro, la recomendación es mantener la distancia, no intentar tocarlos y permitir que continúen su recorrido.