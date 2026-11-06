Zonda y lluvia para este viernes: a qué hora podría llover este viernes en el Gran Mendoza

Se esperan ráfagas de hasta 45 km/h y precipitaciones en distintos sectores de la provincia. El Gran Mendoza también podría tener lluvias durante la noche y no se descarta granizo en el Este y el Sur.

Mendoza tendrá este viernes 6 de noviembre una jornada marcada por el viento y la inestabilidad.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por viento fuerte, mientras que el pronóstico anticipa lluvias en distintas zonas de la provincia desde el mediodía y durante la noche.

Alerta amarilla por viento en Mendoza

La jornada comenzó con viento del sector Sur de intensidad moderada en toda la provincia, con velocidades cercanas a los 35 km/h

Durante la tarde, las ráfagas podrían alcanzar los 45 km/h, principalmente en la Zona Este. Las condiciones ventosas se mantendrían hasta aproximadamente la medianoche.

A qué hora llegan las lluvias a Mendoza este viernes

Según el reporte meteorológico de la Dirección de Contingencias Climáticas, las primeras precipitaciones débiles podrían comenzar desde las 12 en Malargüe.

A partir de las 16 horas, las lluvias podrían extenderse hacia el Valle de Uco y posteriormente alcanzar la Zona Sur y la Zona Este.

En el Gran Mendoza, en tanto, se esperan precipitaciones desde las 19 o 20 horas.

Durante la noche las lluvias podrían continuar y aumentar su intensidad durante la madrugada del sábado, principalmente en la Zona Este y la Zona Sur. En estas regiones no se descarta la caída de granizo.

En cuanto a la temperatura, la máxima se ubicará en los 16º, mientras que la mínima fue de 6°C.

Cómo estará el tiempo el sábado

Se espera una mejora de las condiciones meteorológicas. La jornada comenzará con cielo parcialmente nublado en el Gran Mendoza y la Zona Este, pero desde media mañana se prevé que quede despejado y se mantenga así durante el resto del día.

Se esperan vientos muy leves del Norte entre las 12 y las 21, principalmente en el Valle de Uco y la Zona Sur.

La temperatura tendrá un leve descenso: la máxima estará en 19°C, mientras que la mínima será de 8°C.

En la cordillera también se prevé cielo despejado durante toda la jornada.

Qué pasa el domingo

El domingo 8 de noviembre llegará con mejores condiciones meteorológicas y un nuevo ascenso de la temperatura.

El pronóstico anticipa cielo totalmente despejado durante toda la jornada en el llano provincial, con vientos débiles del Norte desde las 11 hasta las 23 horas. En la Zona Este podrían continuar durante la madrugada.

La máxima alcanzará los 26°C, mientras que la mínima será de 11°C.

En alta montaña también se espera cielo despejado.