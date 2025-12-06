Video: se incendió un colectivo con pasajeros sobre la Ruta 40

El hecho ocurrió este sábado por la tarde en Luján de Cuyo. El micro quedó envuelto en llamas, pero todos los ocupantes lograron bajar a tiempo y no hubo personas heridas.

Un colectivo que circulaba con pasajeros se incendió por completo este sábado por la tarde sobre la Ruta 40, en el tramo del Acceso Sur, a pocos metros de la localidad de Ugarteche, en Luján de Cuyo.

El episodio se registró cerca de las 17 horas.

Según los primeras informaciones, el vehículo se habría detenido sobre la banquina cuando comenzó el incendio. En cuestión de minutos, las llamas avanzaron sobre toda la estructura del colectivo, lo que obligó al chofer y a los pasajeros a descender de inmediato. Afortunadamente, todos lograron ponerse a salvo y no se reportaron personas heridas.

Automovilistas que pasaban por el lugar registraron el momento en videos, donde se observa al micro completamente envuelto en fuego, sin presencia inicial de personal de emergencia. Poco después, se activó el protocolo correspondiente y bomberos acudieron al lugar para controlar el siniestro y asegurar la zona.

Como medida preventiva, el tránsito fue interrumpido durante las tareas de extinción y ordenamiento vial, lo que provocó demoras en la circulación sobre el Acceso Sur. Una vez apagadas las llamas, el colectivo quedó con daños totales.

Por el momento, las causas que originaron el incendio no fueron confirmadas. Las autoridades indicaron que el vehículo será sometido a peritajes para determinar cómo se inició el fuego.